Bakan Yerlikaya, Türkiye'de 4 milyon 711 bin 622 bin düzenli göçmenin bulunduğunu açıkladı

"Son 120 gün içerisinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 378 operasyonda 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi"

"Düzensiz göçmenler yeni göç rotası arayışı girdi"

" İstanbul'da 10 bin 642 düzensiz göçmen sınır dışı edildi"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde, son 120 günde düzenlenen operasyonlarda 309 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 38 organize suç örgütünün de çökertildiğini açıkladı. Düzensiz göçe ilişkin son verileri de paylaşan Bakan Yerlikaya, "Türkiye'de 4 milyon 711 bin 622 düzenli göçmen bulunduğu, İstanbul'da yapılan son denetimler sonrasında yakalanacağını anlayan 120 bin 531 yabancının Türkiye'den ayrıldığını kaydetti. Bakan Yerlikaya ayrıca İstanbul'da 10 bin 642 düzensiz göçmenin de sınır dışı edildiği ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı medya buluşmaları kapsamında medya kuruluşların İstanbul temsilcileriyle bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı 120 günlük verilerini paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ekim itibariyle bakanlık görevinin 120. gününü tamamladığını ve kamuoyuyla 120 günlük verileri paylaşacağını belirtti.

Başta terör, organize suçlar, uyuşturucu, göçmen kaçakçıları, siber suçlar ve asayiş olmak üzere operasyonların ülkenin dört bir yanında aralıksız sürdürdüklerini belirten Bakan Yerlikaya, bölücü terör örgütünün 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı önünde terör eylemi girişiminde bulunduğunu hatırlatarak, "Kahraman polislerimizin anında ve etkili müdahalesiyle saldırı girişimi her iki teröristinde ölümüyle son buldu. Maalesef Veteriner Teknisyeni Mikail Bozdoğan kardeşimiz Develi'de bu hain girişim öncesi şehit edildi. Özellikle emniyet nizamiyesi içinde bulunan 6 kahraman polisimiz teröristlere geçit vermediler. Alim Reis ve Erkan kardeşlerimiz çok şükür yaralı olarak kurtuldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. 1 Ekim saldırı girişimi bölücü terör örgütünün can çekişmesiydi. İçinde bulundukları çaresizlik, terörün çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Saldırı girişiminden hemen sonra başlattığımız kahramanlar operasyonlarıyla ülkemizin dört bir yanında teröristlere karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizin hiç durmadan duraksamadan devam ettiğini gösterdik. Göstermeye devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığı olarak biz içeride, Milli Savunma Bakanlığı sınır boyları ve ötesinde, MİT istihbarat faaliyetleri ve nokta operasyonlarıyla hep birlikte teröre karşı mükemmel bir uyum içinde çalışıyoruz. Bakanlığımıza yönelik saldırı girişiminde bulunan her iki teröristin de Suriye'den geldiği tespit edildikten sonra Irak ve Suriye'de özellikle Fırat Nehri'nin doğusunda olmak üzere PKK ve YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı ve enerji tesisleri hava unsurlarımız tarafından bombalandı. Hainler yaptıklarının bedelini ödeyecekler" dedi.

"PKK'ya yönelik yapılan tüm operasyonlarda 309 terörist etkisiz hale getirildi"

AK Parti'nin göreve geldiğinde Türkiye'de çok yoğun bir terör gündemi olduğunu belirten Yerliyakaya, "Bu yoğunluk öylesine baskındı ki birçok şehrimizde üretim adeta durma noktasına gelmişti. Yaklaşık 40 yıldır sorunlarımızın ilk sıralarında yer alan PKK kaynaklı terör hükümetlerimiz döneminde hamdolsun bitme noktasına geldi. Zaten Türkiye Yüzyılı'nın terör ve terörizme karşı mücadele vizyonunun esası terörü ülkemizin gündeminden çıkarmaktır. Tekrar tekrar söylemekten vazgeçmeyeceğimiz bir daha terör nedeniyle kapalı tek bir yaylamız, terk edilmiş tek bir köyümüz, mezramız, tek bir kulübemiz dahi olmayacaktır. Terörle mücadelede polis ve jandarmamızın 120 günde gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili verileri paylaşmak istiyorum. Son 120 günde terör örgütlerine yönelik İHA'larımız, SİHA'larımız ve İKU'larımız 21 bin 459 saat uçuş gerçekleştirdi. Bu dönemde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bin 132 şehir, 54 bin 598 kırsalda olmak üzere 65 bin 730 operasyon yapıldı. Kırsalda gerçekleşen operasyonların 26'sı büyük 189'u orta 54 bin 383'ü küçük operasyonlardı. İşte kırsalda ve şehirde PKK'ya yönelik yapılan tüm operasyonlarda 309 terörist etkisiz hale getirildi. 38'i ölü, 208'i sağ 4'ü yaralı, 59'u teslim. Bin 810 şüpheli gözaltına alınırken, 433'ü tutuklandı. 336'sı hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.

"Terörle mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz"

FETÖ'ye yönelik bin 786 operasyon yapıldığını söyleyen Bakan Yerlikaya, 2 bin 689 şüphelinin gözaltına alındığını bu şüphelilerden 536'sının tutuklandığını, 457'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Yine terör örgütü DEAŞ'a yönelik 377 operasyon yapıldığını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Bu operasyonlar sonucunda 61 terörist etkisiz hale getirildi. 60'ı sağ biri teslim olmak üzere. 661 şüpheli gözaltına alınırken 161'i tutuklandı. 131'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sol terör örgütlerine yönelik, 102 operasyon yaptık. Bu operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi. 163 şüpheli gözaltına alınırken 16'sı tutuklandı. 35'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Etkisiz hale getirilen bu hainlerin 2'si kırmızı, 6'sı turuncu ve 17'si gri kategoride olmak üzere toplam 25'i terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticileriydi. Bunlardan 20'si bölücü terör örgütü, 2'si FETÖ, 2'side HTŞ olmak üzere 1'de MLKP. Etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki 2 teröristle ilgili bir detay paylaşmak istiyorum. Başta Beşiktaş, Vodafone saldırısı olmak üzere Diyarbakır ve Şırnak'ta 83 canımızın şehit edilmesi 236'sının ise yaralanması eyleminde talimatı veren hainlerdi. Ayrıca bu dönemde 57'si bombalı eylem olmak üzere 68 eylem önlendi. Teröre katılım sayıları yok denecek kadar azalırken Diyarbakır Annelerinin feryatları 5. yılına girdi. Son 120 gündeki evlat nöbetlerinde 4 terör örgütü mensubu daha teslim oldu. ve ailesine kavuşanların sayısı böylelikle 46'ya ulaştı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız. Mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucu suçunu terörle eş değer görüyoruz"

Öncelikle hedeflerinden birinin de Türkiye'nin organize suç örgütlerinden temizlemek olduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, "Kararlılığımızı en açık göstergesi aralıksız sürdürdüğümüz operasyonlardır. Anlık bilgilendirmelerle güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği operasyonları hem sizlerle hem de vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. ve çetelerin çeterisini tutuyoruz. Kutsal vatan toprağımızın dört bir yanında organize suç örgütlerinden sokak çetelerine kadar bu illegal yapılara karşı Kafes operasyonları düzenliyoruz. Düzenlemeye de devam edeceğiz. Son 120 gün içerisinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 378 operasyonda 2874 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 702'si tutuklandı, 594 ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 7'si ulusal 31 yerel olmak üzere 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi. Türkiye Yüzyılı'nda uyuşturucu küresel bir felaket olarak görüyoruz. Uyuşturucuyla mücadelede temel hedefimiz Türkiye'nin uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını sağlamaktır. Uyuşturucu suçunu terörle eş değer görüyoruz. Zehir taciri ne ise bizim için terörist de odur. Uyuşturucuya karşı mücadelemizi, arzla ve taleple mücadele olarak iki yönlü bir anlayışla sürdürüyoruz. Bir yandan her türlü yasadışı maddenin ülkemize girişini engelleyip uyuşturucu rotalarının değişmesi için caydırıcı bir mücadele ortaya koyarken, diğer yandan içerideki talebin düşürülmesi için toplumumuzu bilinçlendirme faaliyetlerini artırıyoruz. Küresel ölçekte ne kadar büyük bir arz baskı altında olursak olalım diyoruz ki geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de uyuşturucuya göz açtırmayacağız. Sokak satıcısından, zehir tacirine kadar hangi büyüklükte olursa olsun, gölge gibi takiplerindeyiz. Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz operasyonlarla hepsini bir bir tepelerine çöküp, nefeslerini kesip adalete teslim edeceğiz. Son 120 günde 80 bin 572 operasyon düzenledik. 98 bin 198 şüpheli gözaltına alındı. 8 bin 879'u tutuklandı. 3 bin 422'si hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, son 120 günde 22 ton 856 kilogram esrar, 7 ton 262 kilogram skunk, 895 kilogram eroin, 208 kilogram kokain, 87 kilogram Afyonsakızı, 558 kilogram bonzai, 5 ton 290 kilogram metamfeamin, 1 milyon 8 bin 157 adet ectasy, 454 bin 877 adet captagon, 5 milyon 701 bin 776 adet sentetik ecza, 143 milyon 174 bin 506 kök kenevirin ele geçirildiğini gösteren tabloyu da basın mensuplarıyla paylaştı.

"İstanbul'da yapılan sıkı denetimler sonucu yakalanacağını anlayan 120 bin 531 yabancı ülkemizden ayrıldı"

Çağın en önemli küresel sorunlarının başında göç olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin de bu sorunla mücadele eden ülkelerin başında geldiğini kaydederek, "Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 274 bin 59. İkamet izinli yabancı sayısı 1 milyon 150 bin 386. Uluslararası koruma kapsamında bulunanlar 281 bin 177. Ülkemizde toplam düzenli göçmen sayısı 4 milyon 711 bin 622. Bizim asıl mücadele alanımız düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı organizatörleri. Son 120 günde göçmen kaçakçılığına yönelik 2 bin 937 operasyon yapıldı. 3 bin 975 göçmen kaçakçısı yakalanırken bunların bin 225'i tutuklandı. 465'i hakkında adli kontrol kararı alındı. Organize suç çeteleri bizim bakış açımızda neyse göçmen kaçakçılığı organizatörleri de aynı kefededir. Operasyonlar sonucu 120 günde 112 bin 404 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan 48 bin 339'u ülkelerine gönderildi. Geri kalan diğer düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmelerine devam ediliyor. Ayrıca İstanbul'da yapılan sıkı denetimler sonucu yakalanacağını anlayan vize, vize muafiyeti veya ikamet süresi biten 120 bin 531 yabancı ülkemizden ayrıldı. Sahada düzensiz göçmenle mücadelemizi artırdıkça, vizesi bitmiş düzensiz göçmen ülkelerine geri döndü" diye konuştu.

Hudut birliklerinin başarılı çalışmalarıyla son 120 günde 80 bin 946 düzensiz göçmenin sınırdan girişinin engellendiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Düzensiz göçle mücadele en stratejik şehrimiz İstanbul. İstanbul'da bugüne kadar düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçaklığı organizatörlerine yönelik gerçekleşen 304 operasyonda 451 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 94 şüpheli tutuklandı, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. İstanbul'da yine 42 bin 257 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların 10 bin 642'si sınır dışı edildi. Diğerlerinin de işlemleri sürüyor. Düzensiz göçmenlerin yakalanması için mobil göç noktası adı verilen araçların sayısını artırdık artırmaya da devam edeceğiz. Pilot şehir olan İstanbul'da 20 mobil göç noktasıyla başlamıştık. Bunları çektik ve bunların yerine 38 yeni araç verdik. 1 Ekim itibariyle Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da olmak üzere toplamda 50 mobil göç noktası aracımız bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Düzensiz göç ile mücadeleye hiçbir zaman aralık vermemek gerektiği söyleyen Bakan Yerlikaya, algının çok önemli olduğunu ifade ederek

çalışmalar sonucu düzensiz göçmenlerin artık yeni göç rotası arayışına girdiğini, organizatörlerin de Türkiye'de artık sıkı denetim olduğunu, gitmeyin dediklerini kaydetti.

"Son 120 günde terör 197 bin 649 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yaptık"

Emniyet güçlerinin yeni muharebe alanının siber vatan olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, "Nasıl kara vatanda organize suç çeteleri ile mücadele ediyorsak klavyelerin arkasına saklanan suç odaklarıyla da mücadele etmek zorundayız. Sanal devriyelerimizin bilişim sistemlerinden çocuk istismarına, yasadışı bahisten ödeme sistemlerine kadar 17 farklı görev alanı bulunuyor. Devriyelerimiz bu 17 farklı görev alanı içerisinde siber vatanda olası saldırıları daha oluşmadan tespit etmek için yapay zeka teknolojilerini kullanıyor ve ilgili birimlere yönlendiriyor. Bir bakıma suçluların ayak izlerini takip ederek büyük operasyonlar düzenliyorlar. İncelenen dijital materyaller sayesinde elde edilen ipuçları ile üst düzey terör ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gerçekleştiriyoruz. Teröristler ile organize suç örgütleri ve çeteler ile olan mücadelemizi kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sürdürüyoruz. Son 120 günde terör, bilişim sistemleri, ödeme sistemleri, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk istismarı konusunda 197 bin 649 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda spekülatif paylaşımların kayda değer ölçüde öncekine nispet ile azaldığını memnuniyet ile görüyoruz. Özelikle 1 Ekim saldırı girişimi sonrası medya kuruluşları ve basın mensuplarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Siber suçlarla mücadele çerçevesinde son 120 günde bilişim sistemlerine yönelik 64 operasyon düzenledik. Operasyonlar sonucu 86 şüpheli gözaltına alınırken bunların 31'i tutuklandı. Ödeme sistemlerine yönelik gerçekleşen 239 operasyonda 916 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 307'si tutuklandı. Yasadışı bahis konusunda 57 operasyon yapıldı. 288 şüpheli gözaltına alınırken bunlardan 70'i tutuklandı. Siber dünyada en hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor. Çevrimiçi çocuk istismarı suçlarına yönelik 154 operasyonda 199 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 35'i tutuklandı. Ayrıca sosyal medya üzerinden algı çalışması yapanlarında bu odakların amaçlarının da farkındayız. Siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerimizin bot hesapları takibimiz büyük bir hassasiyet ile devam ediyor" ifadelerini kullandı.