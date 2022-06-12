Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil sel bölgesinde açıklamalarda bulundu - Haberler

Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil sel bölgesinde açıklamalarda bulundu
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Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil sel bölgesinde açıklamalarda bulundu Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil selden etkilenen Ankara'nın Altındağ ilçesi Tatlar köyünde açıklamalarda bulundu.
Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil sel bölgesinde açıklamalarda bulundu
ANKARA - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil selden etkilenen Ankara'nın Altındağ ilçesi Tatlar köyünde açıklamalarda bulundu.
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