Bakan Yanık: "Türk-İslam medeniyeti bir vakıf medeniyeti olarak bilinir"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Köklerimizin tutunduğu ve bizleri besleyen Türk-İslam medeniyeti bir vakıf medeniyeti olarak bilinir. Dinimiz 'Hayırda ve iyilikte yarışınız' şeklinde bir tavsiyede bulunur. Bu tavsiye vakıflarla adeta ete kemiğe bürünmüştür" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının ana binasında "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü" imza töreni öncesi açıklamalarda bulundu. İmza töreninde çok sayıda milli sporcu ve çocuk da yer aldı. Bakan Yanık, açıklamasında Türk ve İslam kültürünün çok eski bir tarihe sahip olduğunu ve bu tarihi kültürde yardımlaşma ve gönüllülük kavramının yaşam tarzı haline geldiğini söyledi. Türk toplumunun gönüllülük kavramına çok aşina olduğunu ve bunun Türk kültürüne yerleşmiş bir davranış olduğunu belirten Bakan Yanık, "Türk toplumu olarak bizler bu konuda ümitvar olmamızı sağlayacak güçlü bir kültüre ve sosyal değerlere sahibiz. Zaman zaman bazı olumsuzluklar olsa da içinden geldiğimiz pek çok değeri farklı şekillerde yaşatmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz Ramazan ayının en anlamlı taraflarından birisi, bu yönde gönüllülük kültürünü ve ahlakını da geliştirmesidir. Yine köklerimizin tutunduğu ve bizleri besleyen Türk-İslam medeniyeti bir vakıf medeniyeti olarak bilinir. Dinimiz 'Hayırda ve iyilikte yarışınız' şeklinde bir tavsiyede bulunur. Bu tavsiye vakıflarla adeta ete kemiğe bürünmüştür. Vakıflarımız, gönüllülük kültürünü kurumsallaştıran muhteşem örneklerdir. Sadece vakıflar da değil, hayratlar, imarethaneler, imeceler, yardımlaşma sandıkları gibi daha pek çok gönüllülük faaliyeti, kültür ve medeniyetimizin yapı taşlarındandır. Bize düşen, yani size bize hepimize düşen, bu yapı taşlarından aldığımız güç ve ilhamla kültürümüzü layıkıyla temsil edecek ve geliştirecek çalışmalar yapmaktır" ifadelerini kullandı.

"Gençler için gönüllülük iyi bir öğrenme yöntemidir"

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğinde yürütülecek gönüllülük çalışmalarını heyecanla beklediğini söyleyen Bakan Yanık, "Gençler için gönüllülük iyi bir öğrenme yöntemidir. Gençler, gönüllü çalışmalar sayesinde kişisel özelliklerini geliştirirken, belki bir takım zayıf yönlerini keşfederek onu da tamir etme imkanı buluyorlar. Öte yandan yeni beceriler ediniyor ve zafiyetlerinin yanı sıra kendi içlerindeki yeni yeteneklerini de ortaya çıkarıyorlar. Bu süreç toplumsal hayata kendini hazırlamak noktasında çok değerli bir süreç. Bunun yanında gönüllülük yoluyla elde edilen beceri ve yetkinlikler, gençlerin mesleki gelişimine de katkı sağlamaktadır. Günümüz dünyasında özellikle ulusal ya da uluslararası güçlü kurumlar elemanlarını seçerken özgeçmişlerde yer alan gönüllü çalışmalara dikkat etmekte, bu çalışmalar işe kabul edilmeyi kolaylaştırmaktadır. Sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, özgüvenin artması, toplum içerisindeki farklı sosyal konularda bilgi sahibi olması, yardım toplama, proje uygulama, çeşitli paydaşlarla ilgilenme gibi çalışmaların her biri gençlerin profesyonel kapasitesini olumlu yönde etkileyerek iş bulmayı kolaylaştırıyor. Gönüllülük faaliyetlerinin bireysel faydasının yanında kesin olan bir diğer faydası ise bu çalışmaların toplumun iyilik halini güçlendirmesidir" dedi.

"El ele vererek birçok faydalı çalışmaya imza atacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına 2022 yılının gönüllülük açısından oldukça verimli ve bereketli bir yıl olacağına inandığını ifade eden Bakan Yanık, "Bu yıl içinde dijital ortamda oluşturacağımız Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Platformu'nda gençlerimizin gönüllülük alanındaki çalışma, talep ve önerilerini de bir araya getireceğiz. Sosyal Kuluçka Merkezi adını verdiğimiz platformumuzda sivil toplum kuruluşlarımızla gönüllülerimizi buluşturacak ve el ele vererek birçok faydalı çalışmaya imza atacağız. Bakanlığımızın Sivil Toplumla İşbirliği ve Projeler Daire Başkanlığı bünyesi içinde gerçekleştirilecek bu çalışmalardan bir diğeri ise Gönüllü Akademisi olacak. Gönüllü Akademisi ile bir eğitim platformu oluşturarak, Bakanlığımız hizmetleriyle ilgili eğitimler vereceğiz. Böylelikle gençlerimizin sosyal hizmet konularında bilgi ve tecrübe edinmesine sebep olacak, buradan aldıkları 'eğitim' belgeleri ile iş hayatlarında avantaj kazanmalarını sağlayacağız. Sosyal hizmet kapsamındaki bu çalışmalarımız, gönüllülük çabalarıyla buluştuğunda öyle inanıyorum ki yeni iyilik dalgalarının, çabalarının da önü açılmış olacak. Biz millet olarak iyiliğe ve insanlığın vicdanına güveniyoruz. Eminim yapılan her gönüllülük çalışması milletimizin kalbinde güzel bir karşılık buluyor ve her iyiliğe dualarla cevap veriliyor. Buradan hareketle gönül coğrafyamızın meşalelerini gençlerle daha ileriye taşıyacağımıza inanıyor, gençlerimize güveniyorum" diye konuştu.