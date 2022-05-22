Bakan Yanık kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti - Haberler

Bakan Yanık kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

NİĞDE - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı kazada yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.