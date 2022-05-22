Bakan Yanık kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti - Haberler

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Bakan Yanık kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yasin Esen - Genel
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Bakan Yanık kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı kazada yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve...

Bakan Yanık kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

NİĞDE - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı kazada yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Genel

Ömer Halisdemir, Derya Yanık, Üniversite, Niğde, Genel, Haberler

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