Bakan Yanık kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti - Haberler

Bakan Yanık kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Yasin Esen - Genel
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Bakan Yanık kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı kazada yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve...
Bakan Yanık kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti
NİĞDE - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı kazada yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.
İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Genel