- Bakan Yanık: "Bizim en önemli sermayemiz her zaman nitelikli insan kaynaklarıdır" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı gibi bizim en önemli sermayemiz her zaman nitelikli insan kaynağımızdır" dedi.

- Bakan Yanık: "Bizim en önemli sermayemiz her zaman nitelikli insan kaynaklarıdır"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı gibi bizim en önemli sermayemiz her zaman nitelikli insan kaynağımızdır" dedi.

Bakan Yanık, çalışmalarda elde edilen veriler ile çocuklara yönelik ihtiyaçların, sorunların ve çözüm önerilerinin tüm yönleriyle ortaya konulması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 1'inci Çocuk Şurası'na katıldı. Burada Konuşan Yanık, Türkiye'nin demografik yapısına bakıldığında çocukların Türkiye için öneminin daha net şekilde anlaşılacağını belirterek, "Şükürler olsun ki pek çok ülkenin toplam nüfusunu geride bırakan bir çocuk nüfusuna sahibiz. Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 26,5'i çocuk. 85 milyonluk nüfusumuzun 22 milyonu 18 yaş altı çocuklardan oluşmakta. Onların en iyi imkanlarda eğitim görmesi, toplum yaşamına katılması ve üreten güçlü Türkiye'nin ferdi olması bizim için son derece önem arz etmektedir. Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı gibi bizim en önemli sermayemiz her zaman nitelikli insan kaynağımızdır. Bu açıdan problem çözme yeteneği yüksek, günümüz dünya koşullarını tahlil edebilen, milli ve manevi değerlere sahip, özgüveni yüksek çocuklar yetiştirmek, onları en iyi koşullarda geleceğe hazırlamak ve aile bütünlüğünü sağlamak en temel görevlerimiz arasında yer alıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Elde edilen veriler çocuk refahının izlenebilmesi ve onlara yönelik politikaların hazırlanmasında hayati öneme sahiptir"

Bakanlık olarak cumhuriyet tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2021 Yatırım Planı'na alınan Türkiye Çocuk Araştırması Projesi'ni Türkiye İstatistik Kurumu ve UNICEF iş birliğinde başlattıklarını belirten Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın koordinesinde hayata geçirilen proje kapsamında eğitim, sağlık, güvenlik, yaşam ve çevre koşullarıyla ilgili konularda çocuk profilinin ortaya konulabilmesi için saha çalışmaları yürütüyor ve veri kayıt deseni oluşturuyoruz. Elde edilen veriler doğrultusunda ortaya çıkan göstergeler, çocuk refahının izlenebilmesi ve onlara yönelik politikaların hazırlanmasında hayati öneme sahiptir. Türkiye Çocuk Araştırması çocuk alanında yapılan çalışmaların en önemlileri arasında yer almaktadır. Söz konusu araştırmanın sonuçlarını 22 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaştık. Detaylı sonuçlarını açıklayacağımız araştırmanın mikro veri setini, ilgili kurumla birlikte araştırmacıların kullanımına mayıs ayında sunmayı planlıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Ayrıca Yanık, 3 gün sürmesi hedeflenen şurada, "Çok Boyutlu Çocuk Gelişimi ve Sosyal İlişkiler", "Çocuk Koruma", "Çocuk ve Eğitim", "Afet, Kriz ve Acil Durumlarda Çocuk", "Çocuk ve Teknoloji" ile "Çocuk Kültür, Sanat ve Oyun" konularında altı farklı komisyon oluşturduklarını belirtti.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen katıldı.

Bakan Yanık, programın sonunda hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı.