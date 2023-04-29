Bakan Yanık: "7 yılda toplam 39 milyon TL kaynakla 128 bin 148 yaşlıya ulaşıldı" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yaşlanma Vizyon Belgesi ve Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı programına katıldı "Vizyon Belgesi ve Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı" programına katılan Aile ve...

Bakan Yanık: "7 yılda toplam 39 milyon TL kaynakla 128 bin 148 yaşlıya ulaşıldı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yaşlanma Vizyon Belgesi ve Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı programına katıldı

İSTANBUL - "Vizyon Belgesi ve Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı" programına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlılık alanındaki çalışmaları açıklayarak, "7 yılda toplam 39 milyon lira kaynak aktararak 61 farklı projeyle 87 bin 479 hanede toplam 128 bin 148 yaşlı bireye ulaşıldı" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yaşlanma Vizyon Belgesi ve Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı programına katıldı. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen programda konuşan Bakan Yanık, yaşlılık alanında yapılan çalışmalardan ve Yaşlanma Vizyon Belgesi ve Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planından bahsetti.

"Kimseyi geride bırakmadan her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeyi şiar edinmiş bir hükümetiz"

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız bir program. Hepimizin bildiği üzere cumhuriyetimiz 100 yıllık olgunluğuna erişirken bütün dünya da hızla yaşlanıyor. Ülkemizde de dünyadaki eğilime benzer bir şekilde yaşlı nüfusumuz artıyor. Son beş yılda yüzde 22.6'lık artış oranıyla 2022 yılı itibariyle 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı yüzde 9.9'a erişti. Başka bir deyişle ülkemizde yaklaşık her 10 kişiden biri 65 ve üzeri yaşta. Nüfus projeksiyonlarına göre 2030 yılında yüzde 12.9, 2040 yılında ise yüzde 16.3'e ulaşacağını tahmin ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak gelecekte karşılaşacağımız durumu öngörerek, çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştırmış bulunuyoruz. Bizler hiç kimseyi geride bırakmadan kadim medeniyetimizin ve inancımızın ışığında her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeyi de şiar edinmiş bir hükümetiz" dedi.

"Son 20 yılda yaşlılık alanında önemli adımlar attık"

Yaşlılık alanında yapılan çalışmalara değinen Bakan Yanık, "Son 20 yılda yaşlılık alanında da çok önemli adımlar attık. 2022 yılında yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde meclis araştırma komisyonu kurulmuş ve 2023 yılı şubat ayında komisyon raporu yayınlanmıştır. Raporda yaşlılık ve yaşlanma sorunlarla ilgili tespitler yapılarak çok geniş kapsamlı öneriler sunulmuş, bu önerilerdeki başlıklardan sorumlu kurum ve kuruluşlar da ayrıca belirlenmiştir. Yaşlı bireylerin haklarının korun geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik idari ve yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak, yaşlı bireylerin hakları konusunda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak gibi çok önemli görevleri olacak yaşlı hakları izleme ve değerlendirme kurulu çok yakın bir zamanda teşekkül edecek. Kurulun kurulmasına ilişkin mevzuat çalışmamızı da tamamladık, hazır hale getirdik. Bakanlığımız koordinasyonunda çalışmalarını yürütecek olan kurum, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle üç sivil toplum kuruluşunun üyelerinden oluşacak. Alanında önemli çalışmalara imza atacağına inandığımız "Yaşlı Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu"nun hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Huzurevlerinde hizmet alan yaşlı sayılarını açıkladı

Arz odaklı hizmet anlayışımızla bütün vatandaşlarla birlikte yaşlıların da hayat standardını ve kalitesini yükseltmek için çalıştıklarını belirten Yanık, "Ülkemizdeki yaşlı bakım kuruluşlarımızı site tipi, avlu tipi ve küçük ev tipi mimariler şeklinde tasarlayarak yaşlılarımızın yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu alanda ileri dönük hizmet pratiklerimizi belirlerken ihtiyacın artacağı öngörüsüyle hareket ediyoruz. 2002 yılında 63 resmi huzur evinde 4 bin 952 yaşlı vatandaşımıza hizmet vermekteyken 2023 yılında Darülaceze Başkanlığı da dahil olmak üzere bakanlığımıza bağlı 169 resmi huzur evinde 14 bin 369 yaşlımıza, 21 diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait huzurevlerinde ise bin 840 yaşlımıza hizmet veriyoruz. 2002 yılında yaşlılarımıza hizmet veren 22 özel huzurevi varken bugün 2023 yılı mart ayı itibariyle bu sayı 268'e ulaştı. Özel huzurevlerinden hizmet alan yaşlı sayısı 12 bin 917" diye konuştu.

"7 yılda toplam 39 milyon lira kaynak aktarıldı"

Yaşlılık programlarına yapılan destekleri açıklayan Yanık, "Yaşlı destek programı YADES programımızla belediyelerimizin büyüklere yönelik hizmetlerini de ayrıca destekliyoruz. YADES' ile 65 yaş üstü biyolojik, psikolojik ya da sosyal anlamda bakıma ihtiyacı olan büyüklerimizin yaşadıkları mekanlarda en güzel şekilde bakılmalarını sağlıyoruz. 7 yılda toplam 39 milyon lira kaynak aktararak 61 farklı projeyle 87 bin 479 hanede toplam 128 bin 148 yaşlı bireye ulaşıldı. Hizmetlerimizi geliştirirken, yaşlı bireylerin ulaştıkları olgunluk düzeyiyle oluşan yeni yetenek, istek ve ihtiyaçların da elbette dikkate alıyoruz. Bu bağlamda 43 ilde huzur evlerimizden hizmet alan bin 923 yaşlımıza dijital ve finansal okuryazarlık eğitimi verildi. Teknolojiye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için hazırladığımız dijital bahar projesiyle 8 huzur evimizde 9 dijital bahar odası oluşturduk. Büyüklerimizin üniversitelerde eğitim almasına imkan sunan üçüncü yaş üniversitelerini yaygınlaştırıyoruz. Aktif yaşlanma vizyonumuzla huzurevlerimizde çeşitli spor etkinlikleri de düzenliyoruz" şeklinde konuştu.

"6 alanında 16 hedef ve 51 eylem başlığı belirledik"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık eylem planının başlıklarını açıklayarak, "Yaşlılarımızın oluşturduğu hayat birikiminin, deneyimin, olgunluğun genç kuşaklara, özellikle çocuklarımıza aktarılması meselesi bizim bu anlamda yaptığımız çalışmaların en temel başlıklarından birisini oluşturuyor. Dolayısıyla kuşaklar arası dayanışmanın yaşlı bireylerin bilgi birikim ve deneyimlerinden yararlanarak toplumsal kalkınmaya katılımlarının teşvik edilmesi, toplumsal hayata diğer bireylerle birlikte katılımlarının güçlendirilerek kendilerini gerçekleştirmelerine imkan tanınması, her yaş için erişilebilir ortamların sağlanması, afet ve insani bakımdan acil durumlarda yaşlı bireyler açısından koruma ve müdahale anlayışının geliştirilmesi, yaş ayrımcılığıyla mücadele edilerek yaşlı bireylerin haklarının güçlendirilmesi amaçlarına ulaşmak üzere 6 alanında 16 hedef ve 51 eylem başlığını belirledik" ifadelerini kullandı.

Bakan Derya Yanık konuşmasının ardından, programa katılan 65 yaş üzeri vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.