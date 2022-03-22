Bakan Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin aslen nereli, kaç yaşında?

2006 yılında Michigan Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulunan ve 1995 yılında İngiltere'de York Üniversitesi'nde post-doktora çalışması yapan Vedat Bilgin, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Vatandaşlar Vedat Bilgin ile ilgili internette en çok "Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmaktadır. Vedat Bilgin ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

VEDAT BİLGİN KİMDİR?

1954 yılında, Aydıntepe, Bayburt'ta dünyaya gelen Vedat Bilgin, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehir Bayburt'ta tamamladı. 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi'ne giren Bilgin, Lisans eğitimini dereceyle bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Öğrencilik yıllarında ilk yazıları Genç Arkadaş Dergisi'nde yayınlandı. Türkiye Günlüğü Dergisi kurucuları arasında yer aldı. Bakanlık görevine getirilene kadar Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığını sürdürdü. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

1982 yılında asistanlık sınavını kazanarak Selçuk Üniversitesi'ne Prof. Dr. Erol Güngör'ün asistanı olarak girdi. Güngör'ün vefatından sonra 1984 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Bilgin, görevine aynı fakültede öğretim üyesi olarak 2015 yılına kadar devam etti.

Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde akademik hayatına devam ederken, 1995 yılında İngiltere'de York Üniversitesi'nde post-doktora çalışması yaptı. 2006 yılında Michigan Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Vedat Bilgin, 2011 yılından 2015 yılına kadar Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölüm Başkanı olarak akademik hayatını sürdürdü.

2000 yılında Başbakanlık Başdanışmanlığı görevinde bulunduktan sonra TC. Devlet Demiryolları Genel Müdürü oldu.

2014-2015 yılları arasında da Başbakanlık Başdanışmanlığı görevi yapan Bilgin, Haziran 2015 Genel Seçimleri'nde AK Parti Ankara Milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde tekrar AK Parti Ankara ikinci bölge milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği yaptı. Ayrıca 26. dönemde Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanlığı görevini sürdürdü.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapan Bilgin, 21 Nisan 2021 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine getirildi.

Bilgin'in çok sayıda politik ekonomi ve çalışma hayatıyla ilgili teknik araştırmalarının yanı sıra aydınlar için yazdığı "Türkiye'de Değişimin Dinamikleri: Köylülükten Çıkış Yolları" adlı kitabı bulunmaktadır.

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