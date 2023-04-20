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Bakan Varank'tan bayram temizliği

Genel Haberleri

Bakan Varank'tan bayram temizliği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Bayram temizliği' notuyla, Togg'u yıkadığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Varank'tan bayram temizliği

BURSA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Bayram temizliği' notuyla, Togg'u yıkadığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

AK Parti Bursa 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Bayram temizliği' notuyla, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kolları sıvayıp milli otomobil Togg'u yıkadığı anları paylaşan Varank'ın gönderisi kısa sürede büyük beğeni aldı. Yapılan yorumlar ise okuyanları tebessüm ettirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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