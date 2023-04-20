Bakan Varank: "En önemli dayanağımız kıymetli gençlerimiz" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cube Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezi'nin açılışına katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cube Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, gençlerin fikir ve...

Bakan Varank: "En önemli dayanağımız kıymetli gençlerimiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cube Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezi'nin açılışına katıldı

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cube Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, gençlerin fikir ve projelerine önem verdiklerini söyleyerek, "En önemli dayanağımız kıymetli gençlerimiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beyoğlu Belediyesi ile Teknopark İstanbul ortaklığında hayata geçirilen proje çerçevesindeki Cube Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezi'nin açılışına katıldı. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Ortadoğu Teknik Üniversitesini bir araya getiren proje teknoloji tabanlı girişimcilerin inovasyon, teknoloji ve girişimcilik alanlarında faaliyet göstermeleri için gerekli olan tüm kaynaklara erişimlerini sağlayarak, Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Merkezin açılışında konuşan Varank, gençlerin fikir ve projelerine önem verdiklerini söyleyerek, Türkiye'nin ilerlemesinde ve gelişmesinde en önemli dayanaklarının gençler olduğunu belirtti.

" Türkiye'ye örnek olacak bir uydu kuluçka merkezini açıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank burada yaptığı konuşmada, "Kuluçka merkezleri, aslında bizim teknoparkların dışında kurarak özellikle gençlerimizi bu süreçlere dahil etmek için şehirlerde kuluçka merkezleri kurma fikriyle attığımız bir adım. İşte bu fikri ilk olarak hayata geçirdiğimiz en güzel örneği de Beyoğlu'nda şu anda yaşıyoruz. İstanbul Teknopark şehirde kuluçka anlayışını Beyoğlu'nda bu Cube Beyoğlu ile hayata geçirmiş olacak. Buraya gençlerimiz gelecek. Fikri olan ticarileştirmek isteyen girişimcilerimiz gelecek ve biz de onlara elimizdeki bütün imkanlarla destek olacağız. Sadece maddi imkanlarla değil, insanlara sermaye verebilirsiniz, finans sağlayabilirsiniz ama bunun yanından mentorlükten yönlendirmeye, pazarlamaya kadar bütün imkanlarımızla destekleyeceğimiz, Türkiye'ye örnek olacak bir uydu kuluçka merkezini açıyoruz" dedi.

"En önemli dayanağımız kıymetli gençlerimiz"

Gençlerin fikirlerine ve projelerine son derece önem verdiklerini söyleyen Varank, " Türkiye'nin en iyi üniversitelerimizden diyebileceğimiz İTÜ, ODTÜ ve Boğaziçi işte böyle bir uydu kuluçkada bir araya geldi. Üç tabelayı böyle bir projede aynı anda pek göremezsiniz. Beyoğlu Belediye Başkanımızın, İstanbul Teknopark'ın vizyonel anlayışıyla beraber muhteşem bir sinerjiyi oluşturdu. İnşallah burası dünyaya markalar çıkarabileceğimiz örnek bir kuluçka merkezi olacak. Bizim en önemli dayanağımız kıymetli gençlerimiz. Gençlerin enerjisi, gençlerin vizyonuyla Türkiye girişimcilikte altın çağını yaşıyor" diye konuştu.