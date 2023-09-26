Bakan Uraloğlu: "Zengezur Koridoru tüm Türk devletlerini ilgilendiren önemli bir projedir" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Zengezur Koridoru sadece Nahcivan'ın Azerbaycan'la olan ulaşımı açısından değil, 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusu ve 1 trilyon doları aşan...

Bakan Uraloğlu: "Zengezur Koridoru tüm Türk devletlerini ilgilendiren önemli bir projedir"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Zengezur Koridoru sadece Nahcivan'ın Azerbaycan'la olan ulaşımı açısından değil, 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusu ve 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü ile tüm Türk devletlerini ilgilendiren önemli bir projedir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda (YTH), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın 167'nci kuruluş yıl dönümüne özel düzenlenen programa katıldı. Etkinlikte konuşan Uraloğlu, Demiryolları'nın 1856 yılında, İzmir-Aydın hattına ilk rayın döşenmesinden bu yana Türk milletinin; sevinçlerinin, acılarının, ayrılıklarının, kavuşmalarının tarihini bağrında taşıdığını ve Anadolu topraklarının son 167 yılına şahitlik ettiğini belirterek, "Demiryollarımız geçen yıllar boyunca yalnızca yük ve yolcu taşımamış, birlik ve beraberliğimizi sağlayan, bizi biz yapan değerlerimizi de vagonlarında yük yapmıştır. 1950'li yıllardan itibaren duraklama dönemine giren Demiryollarımız; Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde, ulaştırma politikaları yeniden devlet politikası haline gelmiştir" diye konuştu.

Hedef 12,5 milyon yolcu taşıyarak rekor kırmak

Bakan Uraloğlu yüksek hızlı trenlerde taşınan yolcu sayısında yeni bir rekorun hedeflendiğini söyleyerek, "2003 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza; 2023 yılı itibariyle, 2 bin 250 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. 14 bin kilometreye yükselttik. Yüksek hızlı trenlerimizle konforlu, hızlı ve modern seyahat hizmetini doğrudan ve dolaylı olmak üzere 19 ilimize ve ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 50'sine ulaştırdık. Hedefimiz 2053 yılına kadar hızlı tren hizmeti alan il sayımızı 52'ye çıkartmak ve nüfusumuzun büyük bir çoğunluğuna ulaştırmaktır. Yüksek hızlı trenlerle 2009 yılından bu yana yaklaşık 77,5 milyon yolcu taşıdık. 2023 yılında yüksek hızlı trenlerimizle 12,5 milyon yolcu taşıyarak tarihi bir rekora imza atacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Zengezur Koridoru tüm Türk devletlerini ilgilendiren önemli bir projedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nahcivan'a yaptığı ziyaretin detaylarından bahseden Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduk. Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldık, ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmeler kapsamındaki ana konulardan biri de Zengezur Koridoru'ydu. Zengezur Koridoru sadece Nahcivan'ın Azerbaycan'la olan ulaşımı açısından değil, 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusu ve 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü ile tüm Türk devletlerini ilgilendiren önemli bir projedir. Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru bağlantısının hayata geçmesi aslında tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacaktır. Özellikle Kafkasya'daki normalleşme için de hayati önem taşımaktadır. Dünkü görüşmelerin ardından bu hattın bir an önce bitirilmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi'nin imzalarını attık. Zengezur Koridoru, ilerleyen zamanlarda Güney Kafkasya'da ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yeni imkanlar sağlayacaktır. Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla beraber, orta koridorun demir yolu ve kara yolu yük taşıma kapasitesi artacak, bu da Pekin'den Londra'ya uzanan Doğu-Batı ticaretinin artışına olumlu katkıda sağlayacaktır. Orta koridorun etkinliğinin artmasıyla hem Azerbaycan ile Hazar Denizi üzerinde geliştirilebilecek hem de ülkemizin bölgedeki stratejik konumunun önemi artacaktır" ifadelerine yer verdi.