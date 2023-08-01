Bakan Uraloğlu, Bahçe-Nurdağı Varyantı Demir Yolu Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı

Bakan Uraloğlu, Bahçe-Nurdağı Varyantı Demir Yolu Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nurdağı deprem bölgesini ziyaret etti ve Bahçe-Nurdağı (Fevzipaşa) Varyantı Demir Yolu Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı.