Bakan Tunç: "Sel nedeniyle mahsur kalan 137 vatandaşımız kurtarıldı"

Bakan Tunç: "Sel nedeniyle mahsur kalan 137 vatandaşımız kurtarıldı" -"Mahsur kalan hayvanları kurtarma çalışmaları da gerçekleştirildi" -"Sel Bartın'da bütün ilçe ve beldelerimizi etkiledi" -"Barajlarımızın inşaatlarının bitmesi avantaj oldu" -"260 köyümüzün 155'inde hasar var"