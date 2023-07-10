Bakan Tunç: "Sel nedeniyle mahsur kalan 137 vatandaşımız kurtarıldı"
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Bakan Tunç: "Sel nedeniyle mahsur kalan 137 vatandaşımız kurtarıldı" -"Mahsur kalan hayvanları kurtarma çalışmaları da gerçekleştirildi" -"Sel Bartın'da bütün ilçe ve beldelerimizi etkiledi" -"Barajlarımızın inşaatlarının bitmesi avantaj oldu" -"260 köyümüzün 155'inde hasar var"
Bakan Tunç: "Sel nedeniyle mahsur kalan 137 vatandaşımız kurtarıldı"
-"Mahsur kalan hayvanları kurtarma çalışmaları da gerçekleştirildi"
-"Sel Bartın'da bütün ilçe ve beldelerimizi etkiledi"
-"Barajlarımızın inşaatlarının bitmesi avantaj oldu"
-"260 köyümüzün 155'inde hasar var"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel