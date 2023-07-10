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Bakan Tunç: "Sel nedeniyle mahsur kalan 137 vatandaşımız kurtarıldı"

Genel Haberleri

Bakan Tunç: "Sel nedeniyle mahsur kalan 137 vatandaşımız kurtarıldı" -"Mahsur kalan hayvanları kurtarma çalışmaları da gerçekleştirildi" -"Sel Bartın'da bütün ilçe ve beldelerimizi etkiledi" -"Barajlarımızın inşaatlarının bitmesi avantaj oldu" -"260 köyümüzün 155'inde hasar var"

Bakan Tunç: "Sel nedeniyle mahsur kalan 137 vatandaşımız kurtarıldı"

-"Mahsur kalan hayvanları kurtarma çalışmaları da gerçekleştirildi"

-"Sel Bartın'da bütün ilçe ve beldelerimizi etkiledi"

-"Barajlarımızın inşaatlarının bitmesi avantaj oldu"

-"260 köyümüzün 155'inde hasar var"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Bartın Genel Haberler

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