Bakan Soylu, "Türkiye'nin bu afeti toparlama kabiliyeti vardır" Genel Haberleri Bakan Soylu, "Türkiye'nin bu afeti toparlama kabiliyeti vardır"İSTANBUL İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı'nda kapanış konuşması açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, " Türkiye'nin bu afeti toparlama kabiliyeti vardır" İSTANBUL İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı'nda kapanış konuşması açıklamalarda bulundu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel Süleyman Soylu Türkiye Genel Haberler

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