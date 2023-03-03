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Bakan Soylu, "Türkiye'nin bu afeti toparlama kabiliyeti vardır"

Genel Haberleri

Bakan Soylu, 'Türkiye'nin bu afeti toparlama kabiliyeti vardır'

Bakan Soylu, "Türkiye'nin bu afeti toparlama kabiliyeti vardır"İSTANBUL İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı'nda kapanış konuşması açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, " Türkiye'nin bu afeti toparlama kabiliyeti vardır"

İSTANBUL İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı'nda kapanış konuşması açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Süleyman Soylu Türkiye Genel Haberler

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