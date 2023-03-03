Bakan Soylu, "Türkiye'nin bu afeti toparlama kabiliyeti vardır"
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Bakan Soylu, "Türkiye'nin bu afeti toparlama kabiliyeti vardır"İSTANBUL İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı'nda kapanış konuşması açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, " Türkiye'nin bu afeti toparlama kabiliyeti vardır"
İSTANBUL İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı'nda kapanış konuşması açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel