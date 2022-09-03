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Bakan Soylu: "Son 3 yılda Amerikan senatosu PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapmıştır. HDP, PKK ile beraber ABD'nin uşağıdır"

Genel Haberleri

Bakan Soylu: "Son 3 yılda Amerikan senatosu PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapmıştır.

Bakan Soylu: "Son 3 yılda Amerikan senatosu PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapmıştır. HDP, PKK ile beraber ABD'nin uşağıdır"

-"ABD, PKK/PYD'nin güvenliğini sağlamazsa yarım metre adım atamaz. ABD olmasa PKK/PYD olmazdı. PKK ve PYD'nin patenti Amerika'dır, onların uşağıdır. Bizim ABD'ye ihtiyacımız yok. Bizi zayıflatmak için her türlü senaryoyu uyguluyorlar"

-"1097 gündür 309 evladı için ailelerin feryadı. Çocukları dağa götürenlere değil sadece isyan onları maşa olarak kullananlaradır da"

-"Srebrenitsa anneleri nasıl sıkıntı çektiyse bu annelerin de sıkıntıları aynıdır"

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Amerika Birleşik Devletleri Tam Gemi Şok Denemeleri PKK Genel Haberler

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