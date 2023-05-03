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Bakan Soylu: "Sabah 52 vilayette 524 kişi yakalayıp adalete teslim ettik"

Genel Haberleri

Bakan Soylu: "Kökünü kurutma operasyonlarının en büyüğünü gerçekleştirdik" -"Sabah 52 vilayette 524 kişi yakalayıp adalete teslim ettik" "Amerika ve Avrupa uyuşturucuya teslim oldu" "Cezaevinde uyuşturucudan tutuklanan kişi sayısı şu anda 126 bin kişi"

Bakan Soylu: "Kökünü kurutma operasyonlarının en büyüğünü gerçekleştirdik"

-"Sabah 52 vilayette 524 kişi yakalayıp adalete teslim ettik"

"Amerika ve Avrupa uyuşturucuya teslim oldu"

"Cezaevinde uyuşturucudan tutuklanan kişi sayısı şu anda 126 bin kişi"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Genel Haberler

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