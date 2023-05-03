Bakan Soylu: "Sabah 52 vilayette 524 kişi yakalayıp adalete teslim ettik"

Bakan Soylu: "Kökünü kurutma operasyonlarının en büyüğünü gerçekleştirdik" -"Sabah 52 vilayette 524 kişi yakalayıp adalete teslim ettik" "Amerika ve Avrupa uyuşturucuya teslim oldu" "Cezaevinde uyuşturucudan tutuklanan kişi sayısı şu anda 126 bin kişi"