Bakan Soylu: "Özerklik yapacağız diyorlar, hepsini tarumar ettik o özerklik yapanların"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Rami Spor Sahası'nın açılışına katıldı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştirilen Rami Spor Sahası'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "HDP'nin resmi bir adayı var mı? Peki kimi destekliyorlar? Dün açıkladılar. Resmen dediler ki biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Diyorlar ki, özerklik yapacağız diyorlar. 6-8 Ekim'i hatırlıyorsunuz değil mi? On yedi ayrı yerde özerklik ilan etmişlerdi. Sonra onların hepsini tarumar ettik o özerklik yapanların" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu ardından futbol maçına da katıldı.

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da Rami Spor Sahası'nın açılışına katıldı. Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, partililer ve vatandaşlar da katıldı.

"Türkiye'yi mandacılığa Amerika'nın vesayetine getirmek istiyorlardı"

Bakan Soylu konuşmasında "Bu memlekete, bu milletin diliyle konuşan adam lazım, Amerika'nın diliyle konuşan adam lazım değil. Şimdi burada söylüyorum. Bundan tam 104 yıl önce Sivas Kongresi toplandı. Orada bir tartışma oldu. Birileri dedi ki biz bu mücadeleden çıkabilmek için Amerika'ya ihtiyacımız var. Orada Mustafa Kemal Atatürk dahil herkes çıktılar dediler ki 'bizim kimseye ihtiyacımız yok bu millete ihtiyacımız' var. Dediler ki 'manda ve himaye kabul edilemez'. Türkiye'yi mandacılığa Amerika'nın vesayetine getirmek istiyorlardı" açıklamasında bulundu.

"104 yıl sonra biz başka bir yerdeyiz"

Bakan Soylu, "Bakın tamı tamına 104 yıl geçti. 104 yıl sonra biz başka bir yerdeyiz. Ama manda ve himaye kabul etmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun kafası bundan tam 104 yıl öncede. Kılıçdaroğlu diyor ki 'Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları durduracağım' diyor. Peki tezkerede biz oraya operasyon için evlatlarımızı gönderirken meclisten tezkere istedik. CHP ona 'hayır' dedi" şeklinde konuştu.

"Biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz dediler "

HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ifade eden Bakan Soylu, "HDP'nin resmi bir adayı var mı? Peki kimi destekliyorlar? Dün açıkladılar. Resmen dediler ki 'biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz'. Peki başka ne diyorlar? Diyorlar ki 'yüzyıllık cumhuriyeti bitireceğiz' diyorlar. Bitmedi. Başka ne diyorlar? Başka diyorlar ki, özerklik yapacağız diyorlar. 6-8 Ekim'i hatırlıyorsunuz değil mi? On yedi ayrı yerde özerklik ilan etmişlerdi. Sonra onların hepsini tarumar ettik o özerklik yapanların" ifadelerini kullandı.

"Göreve geldiğimiz günden bugüne 4 yılda 87 projeye imza atmışız"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise konuşmasında "Göreve geldiğimiz günden bugüne 4 yılda 87 projeye imza atmışız. Bunun içinde oyun sahaları, çocuk parkları, havuzlar, plajlar gençlik kampları var, matematik evi var, buz pisti var, binicilik alanlarımız var. Eyüpsultan'da 0-14 yaş grubunun nüfusu 90 bin. Hem okul, hem spor salonu, park yapmamızın ana sebebi bu. Bir 10 yıl sonra orta kuşak, büyük olacak burada. O zaman onlar için spor salonları yapmaya başlayacağız. Şimdi önce çocuklar dedik. Çünkü arkadan büyük bir kitle geliyor. Bizim o kitleyi ilçemizde doğru ağırlamamız gerekiyor ki başka ilçelere kaçmasınlar" dedi.

Bakan Soylu daha sonra açılan Rami Spor Sahası'nda Paskal Nouma, Ümit Karan, Yattara ve Ali Tandoğan'ında aralarında bulunduğunu birçok ünlü isimle futbol maçı oynadı. Oynanan maç 4-4 berabere bitti.