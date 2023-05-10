Bakan Soylu, konuşması esnasında müzik açan CHP standına tepki gösterdi "Siz laftan anlasaydınız, bu ülkede 50 yıldır, iktidar olurdunuz" "Diyarbakır Lice'de bir operasyon başlattık.

Bakan Soylu, konuşması esnasında müzik açan CHP standına tepki gösterdi

"Siz laftan anlasaydınız, bu ülkede 50 yıldır, iktidar olurdunuz"

"Diyarbakır Lice'de bir operasyon başlattık. 85 terörist vardı, sayı 84'e düştü"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eminönü Meydanında vatandaşlara seslenerek, "Diyarbakır Lice'de bir operasyon başlattık. 85 terörist vardı, sayı 84'e düştü" dedi. Konuşması esnasında kendisini rahatsız eden CHP standına "Siz laftan anlasaydınız, bu ülkede 50 yıldır, iktidar olurdunuz" ifadelerini kullandı.

Seçim çalışmalarına devam eden İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Eminönü Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Bakan Soylu'ya Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

"Bu ülkenin dağlarında 29 Ekim 2023 tarihinde bir terörist kalmayacak"

Terörle mücadele mesajı veren Bakan Soylu, "Bu gece Diyarbakır Lice'de bir operasyon başlattık. 85 terörist vardı, sayı 84'e düştü. Şimdi 3 tane daha teröristin peşindeler. Bu ülkenin dağlarında 29 Ekim 2023 tarihinde bir terörist kalmayacak" dedi.

"İktidara geldiğiniz İstanbul'da 4 yıldır bir şey yaptığınız yok"

Konuşma yaptığı esnada müzik açan CHP standına tepki veren Bakan Soylu, "Siz laftan anlasaydınız, bu ülkede 50 yıldır, iktidar olurdunuz. Laftan anlamıyorsunuz ki? Sizin ağababalarınız mecliste benimle baş edemedi. Ağababalarınız hepsini gereken her şeyle karşıladık. Laftan anlamıyorsunuz. Siz milletin değerlerinden anlamıyorsunuz ki ayıp ediyorsunuz yazık ediyorsunuz. Demokrasiye, milleti dinlemeye tahammülünüz yok. İktidara geldiğiniz İstanbul'da 4 yıldır bir şey yaptığınız yok" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından otobüsten inen Bakan Soylu, Mısır Çarşısına girerek, esnafları ziyaret etti.