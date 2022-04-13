Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu'nun göç meselesindeki bilgisi yok mesafesindedir, cehalet düzeyindedir" - Haberler

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Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu'nun göç meselesindeki bilgisi yok mesafesindedir, cehalet düzeyindedir"

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu'nun göç meselesindeki bilgisi yok mesafesindedir, cehalet düzeyindedir"Bakan Soylu, Göç İdaresi'nin 9. Yıl iftar programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu'nun göç meselesindeki bilgisi yok mesafesindedir, cehalet düzeyindedir"

Bakan Soylu, Göç İdaresi'nin 9. Yıl iftar programında açıklamalarda bulundu

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun göç meselesindeki bilgisi yok mesafesindedir, cehalet düzeyindedir

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun göç meselesindeki bilgisi yok mesafesindedir, cehalet düzeyindedir

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun göç meselesindeki bilgisi yok mesafesindedir, cehalet düzeyindedir

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun göç meselesindeki bilgisi yok mesafesindedir, cehalet düzeyindedir

İhlas Haber Ajansı / Genel

GÖÇ, Genel, Haberler

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