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Bakan Soylu: "Fahiş fiyatla ilgili milletimizin canını acıtanların peşindeyiz"

Genel Haberleri

Bakan Soylu: "Fahiş fiyatla ilgili milletimizin canını acıtanların peşindeyiz" -"Hem Diyarbakır'ımıza hem de diğer 10 ile başsağlığı diliyorum" -"Bunu deprem olarak tanımlamak bu afeti tam olarak anlatamamak gibi bir anlayışla bizi karşı karşıya bırakır" -"Gerek konteynerler olsun, gerek...

Bakan Soylu: "Fahiş fiyatla ilgili milletimizin canını acıtanların peşindeyiz"

-"Hem Diyarbakır'ımıza hem de diğer 10 ile başsağlığı diliyorum"

-"Bunu deprem olarak tanımlamak bu afeti tam olarak anlatamamak gibi bir anlayışla bizi karşı karşıya bırakır"

-"Gerek konteynerler olsun, gerek kiralar olsun destek olacak. İlk kez bir afette kiracılara kira yardımı yapılıyor. Taşınma yardımı 15 bin lira. Kira yardımı da ilk kez yapılıyor"

-"Bu afet hayatı durdurdu. Özellikle bazı alanlarda geçici esnaf dükkanları oluşturularak şehrin hareketliliğini sağlayacak adımlar atılacak"

-"Burada özellikle bir konu başından itibaren spekülate ediliyor. Deprem sabahı askerin çıkılmasına izin verilmedi, buna yanıt verdik"

-"Deprem 4.17'de oldu biz 05.00 gibi AFAD'daydık. 04.24 gibi Cumhurbaşkanımıza verildi. Biz hemen AFAD'a geçiyoruz dedik"

-"Uluslararası yardım istedik tüm dünyadan"

-"Böyle bir yerde kendi askerimiz, herkes teyakkuz halinde"

-"Ayıp edildiğini, kurumların üzerinden bir yıpratmanın kimseye faydası olmayacağını hepimizin sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum"

-"Güvenlik konusunda 3 katına çıkardık. Korunması gereken enkazlar var. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Özellikle acil yıkılması gereken binalarla ilgili gerekli hazırlıklar yapıldı"

-"Nitelikli yıkım için bütün yükleniciler çalışmalarına başladı"

-"Vatandaşlarımız hasarlı binalardan uzak durmalı, artçı sarsıntılar devam ediyor"

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Diyarbakır Deprem AFAD Genel Haberler

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