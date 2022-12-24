Bakan Soylu: "Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecektir"
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Bakan Soylu: "Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecektir" "Terör örgütünün bu bölgedeki varlığını kurutacağız" " Son 3 yılda 300 milyon kök kenevir ele geçirildi"DİYARBAKIR İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice'de üs bölgesinde 'Eren Abluka 18 Operasyonu'...
Bakan Soylu: "Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecektir"
"Terör örgütünün bu bölgedeki varlığını kurutacağız"
" Son 3 yılda 300 milyon kök kenevir ele geçirildi"
DİYARBAKIR İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice'de üs bölgesinde 'Eren Abluka 18 Operasyonu' ile ilgili konuştu. Soylu "Terör örgütünün bu bölgedeki varlığını kurutacağız. 3650 personelimizle harekat başladı, tek bir terörist kalmayana kadar sürecek" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel