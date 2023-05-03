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Bakan Soylu: "Bir grup Tayyip Erdoğan gitsin diyor, Erdoğan gitsin de kim gelsin?"

Genel Haberleri

Bakan Soylu: "Bir grup Tayyip Erdoğan gitsin diyor, Erdoğan gitsin de kim gelsin?

Bakan Soylu: "Bir grup Tayyip Erdoğan gitsin diyor, Erdoğan gitsin de kim gelsin?"

"Eger bunlar başa gelirse ne yapacakları ortada"

"Erdoğan gitsin diyenler FETÖ'cüleri başa getirmek istiyorlar"

"Erdoğan gitsin diyenler, Türkiye'nin en temel koruma yapısı olan aileyi dağıtmak istiyorlar"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Genel Haberler

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