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Bakan Şimşek X hesabında ne paylaştı? ''Başardık'' tweetini neden attı?

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı X üzerinden bir tweet attı. 'Başardık' ifadesini kullanan Şimşek'in bu paylaşımının nedeni merak konusu oldu. Türkiye'de piyasalar Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından açıklanacak gri liste kararına kilitlenmişken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından "Başardık" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek'in X hesabından yaptığı paylaşım birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bakan Şimşek, X (eski adıyla Twitter) hesabından 'Başardık' tiviti attı. Peki, Bakan Şimşek X hesabında ne paylaştı? 'Başardık' tweetini neden attı?

BAKAN ŞİMŞEK X HESABINDA NE PAYLAŞTI?

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı dış ticaret dengesi verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Mayıs ayında yıllık ihracatın 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine ulaştığını ifade eden Şimşek, "İthalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı. Yıllık dış ticaret açığı 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi. Turizmde de güçlü seyir devam ediyor. Mayısta yabancı ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 14 arttı. Yıllık cari açığın mayısta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini bekliyoruz. İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Gerileyen cari açık, dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır" açıklamasında bulundu.

Bakan Şimşek X hesabında ne paylaştı? 'Başardık' tweetini neden attı?

MEHMET ŞİMŞEK 'BAŞARDIK' TWEETİNİ NEDEN ATTI?

Singapur'a giderek Türkiye'nin gri listeden çıkartılması için yapılan toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türk bayrağı emojili paylaşımında 'Başardık' dedi. Şimşek, tek kelimelik mesajında başka detay vermedi.

Bakan Şimşek X hesabında ne paylaştı? 'Başardık' tweetini neden attı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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