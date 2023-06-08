Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Adıyaman Valiliği'nde konuştu. Bakan Özhaseki: "Şu an çok güçlü görünen devletlerin başına bizim yaşadığımız afet gelse altında kalırlardı"

"Cumhurbaşkanımızın vatandaşımıza verdiği sözü talimat olarak aldık"

"Bizim işimiz, siz 'bir eksiğimiz kalmadı' diyene kadar sürecek"