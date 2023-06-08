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Bakan Özhaseki: "Şu an çok güçlü görünen devletlerin başına bizim yaşadığımız afet gelse altında kalırlardı"

Genel Haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Adıyaman Valiliği'nde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Adıyaman Valiliği'nde konuştu. Bakan Özhaseki: "Şu an çok güçlü görünen devletlerin başına bizim yaşadığımız afet gelse altında kalırlardı"

"Cumhurbaşkanımızın vatandaşımıza verdiği sözü talimat olarak aldık"

"Bizim işimiz, siz 'bir eksiğimiz kalmadı' diyene kadar sürecek"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

İklim Değişikliği Adıyaman Valiliği Mehmet Özhaseki Genel Haberler

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