ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'ni aslına uygun olarak yeniledik. 2016 yılında başlatılan koruma, yenileme ve yaşatma projesiyle 125 bin metrekare alana sahip Saraçoğlu Mahallesi, Ankara'nın göz bebeği ve cazibe merkezi oluyor. Konutlar, Emlak Konut tarafından e-ihale usulü ile çok yakında satışa sunulacak.

Bakan Özhaseki: Saraçoğlu Mahallesi'ni aslına uygun olarak yeniledik

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, " Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'ni aslına uygun olarak yeniledik" dedi.

Bakan Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'ni aslına uygun olarak yeniledik. 2016 yılında başlattığımız koruma, yenileme ve yaşatma projesiyle 125 bin metrekare alana sahip Saraçoğlu Mahalle'miz yeniden Ankara'nın göz bebeği ve cazibe merkezi oluyor. 119 konut, 104 dükkan, 164 ofis ve iş yeriyle birlikte toplam 387 bağımsız bölüm ve 155 odalı otel ile 210'u tescilli 3 bini aşkın ağacı ve biyolojik göletiyle sağlıklı, güvenli ve yeşil bir hayat alanını Ankaralı hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Konutlar, Emlak Konut tarafından e-ihale usulü ile çok yakında satışa sunulacaktır" ifadelerine yer verdi.Özhaseki, Saraçoğlu Mahallesi'nin son halini gösteren videoyu da Twitter hesabından paylaştı.