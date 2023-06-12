Bakan Özhaseki, Kayseri'de yerli otomobil Togg'u test etti

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri'de Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u test etti.

Bakan Özhaseki, geçen cuma günü memleketi Kayseri'de ziyaretlerde bulundu. Özhaseki ziyaret kapsamında, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile şehir turu gerçekleştirdi. Otomobili kullandığı anlara ilişkin videoyu da 'Yerli ve milli gururumuz Togg'la Kayseri'de yollardaydık. Milletimiz de ben de çok beğendik. Allah, emeği geçen herkesten razı olsun' notu ile Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Özhaseki, 'Ya Allah bismillah' diyerek otomobili çalıştırdı. Sürüş sırasında deneyimlerini anlatan Özhaseki, "Gerçekten güzel bir araba. Müthiş bir şey. Arabadan ses soluk çıkmıyor. Sessizce gidiyor. Milletin sevdiği kadar var. Çok rahat ve süratli bir araba, anında hızlanıyor. Camları diğer araçlara göre çok geniş. Elektrikli araç olunca 'egzoz gazı' denen bir dert olmuyor. Dışarıdaki yayalar da rahatsız olmuyor. Madem devletimiz böyle bir imkan verdi, bundan sonra Togg ile devam edelim. Bu güzel özelliklerin yanında onlarca yılın hasreti olan yerli bir imalat, yerli bir araç rüyalarımızı süsleyen bir dünya markasını çıkarmış olmanın haklı kıvancı, gururu çok şükür insanın içini okşuyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu milletin gururu oldular. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız 5 babayiğitten bahsediyordu. Onlar da risk aldılar, ellerini taşın altına koydular" diye konuştu.