Bakan Özhaseki: "İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi"
Genel Haberleri
Bakan Özhaseki: "İstanbul demek Türkiye demek, orada olacak bir sıkıntı kolay kolay atlatılamaz" -"İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi" -"Deprem, üzerinde siyaset yapılacak bir durum değildir, kaybedecek 1 saniyemiz bile yok"
Bakan Özhaseki: "İstanbul demek Türkiye demek, orada olacak bir sıkıntı kolay kolay atlatılamaz"
-"İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi"
-" Deprem, üzerinde siyaset yapılacak bir durum değildir, kaybedecek 1 saniyemiz bile yok"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel