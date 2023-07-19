Bakan Özhaseki: "İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi"

Bakan Özhaseki: "İstanbul demek Türkiye demek, orada olacak bir sıkıntı kolay kolay atlatılamaz" -"İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi" -"Deprem, üzerinde siyaset yapılacak bir durum değildir, kaybedecek 1 saniyemiz bile yok"