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Bakan Özhaseki: "İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi"

Genel Haberleri

Bakan Özhaseki: "İstanbul demek Türkiye demek, orada olacak bir sıkıntı kolay kolay atlatılamaz" -"İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi" -"Deprem, üzerinde siyaset yapılacak bir durum değildir, kaybedecek 1 saniyemiz bile yok"

Bakan Özhaseki: "İstanbul demek Türkiye demek, orada olacak bir sıkıntı kolay kolay atlatılamaz"

-"İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi"

-" Deprem, üzerinde siyaset yapılacak bir durum değildir, kaybedecek 1 saniyemiz bile yok"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

İstanbul Siyaset Türkiye Deprem Genel Haberler

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