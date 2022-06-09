Bakan Nebati'nin açıklaması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 9 Haziran Nureddin Nebati ne zaman açıklama yapacak? TV'de olacak mı, hangi kanalda? - Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Ekonomi yönetiminin yeni adımlar atacağını belirten Bakan Nebati, atılacak adımları da bu akşamdan itibaren açıklayacaklarını söyledi. Peki, Bakan Nebati'nin açıklaması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 9 Haziran Nureddin Nebati ne zaman açıklama yapacak? TV'de olacak mı, hangi kanalda?

BAKAN NUREDDİN NEBATİ'NİN AÇIKLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi yönetiminin başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceğini belirterek, "Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Ekonomi yönetiminin yeni adımlar atacağını belirten Bakan Nebati, atılacak adımları da bu akşamdan itibaren açıklayacaklarını söyledi.

BAKAN NEBATİ'NİN AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

Bakan Nebati'nin açıklaması bu akşam yapılacak. Fakat saat kaçta olacak bilinmiyor.

BAKAN NEBATİ'NİN AÇIKLAMASI HANGİ KANALDA?

Bakan Nebati, "Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasında bulundu. Buna göre açıklama hangi kanaldan yapılacak bilinmemektedir.

BAKAN NEBATİ'NİN AÇIKLAMALARI YAYINLANDI MI?

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"Dünyanın sayılı büyük ekonomileri arasında yer alan Türkiye, serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alarak güçlü temeller üzerinde yükselmeye devam etmektedir. Ekonomimizin yakaladığı güçlü ve dengeli büyüme performansının daim kılınması hedeflenmektedir. Geride kalan 20 yıllık süreçte, başta kamu maliyesi ve bankacılık sektörü olmak üzere elde ettiğimiz kazanımlar, ekonomimizin bu sağlam duruşunu desteklemektedir. Kamu maliyesinde sağlanan disiplinin oluşturduğu imkânlar, zorlu dönemlerde ekonomimiz için bir manevra alanı olarak kullanılmaktadır. Bankacılık sektörümüzün sağlam ve istikrarlı yapısı ise özel sektörümüzün ve hanehalkımızın ihtiyaç duyduğu finansmanın kesintisiz ve daha da önemlisi uygun koşullarda sağlanmasına aracı olmaktadır. Güçlü sanayi altyapısı ile dinamik ve zorlu koşullara kolay adapte olabilen özel sektörümüz de büyüme ve kalkınma hedeflerimizi birer birer yakalamamızda kuşkusuz bizlere önemli bir destek vermektedir.

Biz, vatandaşlarımızın bu art niyetli felaket tellallarına prim vermek yerine ülkemizin, milletimizin ve çocuklarımızın geleceğine yönelik gayretlerini devam ettireceklerine olan inancımızı bir gün bile azaltmadık. Bu bağlamda başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında, ekonomi yönetimimiz Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup; atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren Bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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