Bakan Nebati açıklaması CANLI yayın izle! Bakan Nebati orta gelirliye konut kampanyası açıklaması canlı izleme linki! Nureddin Nebati canlı yayın!

Bu sabah saat 10.00'da orta gelir grubuna yönelik açıklanacak konut kredisi kampanyasıyla ilgili bilgiler sızmaya başladı. Bakan Nebati ve Bakan Kurum'un birlikte açıklayacağı kampanya kapsamında faizin 0,69 ila 0,99 arasında olması ve 15 yıl vade ile ödeme yapılması bekleniyor. İşte Bakan Nebati açıklaması CANLI izle! Bakan Nebati orta gelirliye konut kampanyası açıklaması canlı izleme linki!

Konut Kredisi açıklaması ne? SON DAKİKA! Bakan Nebati Konut Kredisi projesi şartları ne? Orta Gelirliye Konut kampanyası faiz oranı kaç oldu?

Bakan Nebati, yarın açıklanacak olan konut kampanyası ile ilgili tüyoyu canlı yayında verdi: Faiz oranı 1'in altında olacak

Dar gelirliler için başlatılan sosyal konut projesinin ardından orta gelir grubuna ait vatandaşlar için yürütülen çalışmada sona gelindi. Vatandaşları ev sahibi yapmak için geliştirilen konut kredisi kampanyasının detayları bu sabah açıklanacak. Bakan Nebati açıklaması CANLI izle! Bakan Nebati orta gelirliye konut kampanyası açıklaması canlı izleme linki!

BAKAN NEBATİ ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI AÇIKLAMASI CANLI İZLE!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla saat 10.00'da gerçekleşecek olan basın toplantısında tüm detaylar duyurulacak.