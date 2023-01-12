Bakan müşaviri nedir, ne iş yapar? Bakan Müşaviri maaşı!

Bakan müşaviri ne demek, ne iş yaparlar merak ediliyor. Gündemde yer alan ve merak konusu olan müşavir nedir, ne kadar maaş alıyorlar soruları gündemdeydi. İşte Bakan Müşaviri maaşı! Bakan müşaviri nedir, ne iş yapar? Detaylar...

Bakan müşaviri nedir? Bakan müşaviri ne demek, ne iş yapıyor merak ediliyor. Gündemde yer alan ve merak konusu olan müşavir nedir, ne kadar maaş alıyorlar soruları gündemdeydi. İşte Bakan Müşaviri maaşı! Bakan müşaviri nedir, ne iş yapar? Detaylar haberimizde...

BAKAN MÜŞAVİRİ NEDİR?

Müşavir, danışman demektir. Müsteşar, Bakanın Müşaviri ve yardımcısıdır. Bakanlık dairelerinin sorumlu âmir ve murakıbıdır. Bakanlığa ait bütün işleri Bakan aldına ve ondan alacağı direktif dairesinde düzenleyip yürütür ve gerekli emirleri verir.

Müsteşar yardımcıları, Bakanlık işlerinin yürütülmesinde Müsteşara yardım ederler. Müsteşar tarafından kendilerine ayrılacak olan işleri yürütürler.

Bakanlık müşavirleri, Bakanlığın faaliyet sahasına giren iş ve hizmetlere ilişkin konularda, Bakanlıkça havale edildiği üzere incelemeler yapar, tekliflerde bulunur veya görüşlerini bildirir.

BAKAN MÜŞAVİRİ MAAŞI

1. derece Bakan Müşaviri maaşının 36 bin lira civarı olduğu tahmin edilmektedir.