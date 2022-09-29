Bakan Kurum, 'Sosyal konut projesindeki taksit artışı yüzde 25'i geçmemelidir' dedi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine dair detaylar gelmeye devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin ilk temellerinin 17 ilde atılacağını ifade etti. Kurum, taksit artışları hakkında da bilgi vererek 'Biz kirada bir düzenleme yaptık, kira artışı yüzde 25'i geçemez. Dolayısıyla konut kira artışı yüzde 25 ise bizim taksitlerimizdeki artış da yüzde 25'i geçmemelidir ve bir yıl içerisinde borçlu vatandaşlarımıza yüzde 25 artış yaptık." dedi.

Bakan Kurum, katılığı bir televizyon programında sosyal konut projesine yönelik önemli detaylar verdi. Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamındaki ilk temellerin17 ilde atılacağını anlattı. Kurum "Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta 5 bin konutun temelini atıyoruz." sözlerini kullandı.

5 MİLYON BAŞVURUNUN 1 MİLYON 714 BİNİ GENÇLERE AİT

Kurum, "Gençlerimizin bu projeye güvenini başvuruyla birlikte görüyoruz. 5 milyona yakın başvurunun 1 milyon 714 bini gençlerimiz. Bu önemli bir rakam." sözlerini kullandı.Bakan Kurum "Gençlerimize, '2 bin 280 liradan başlayan taksitle isterseniz ev alabilirsiniz.' diyoruz. Eğer 2 bin 280 lirayı ödeyemiyorsan arsaya başvurabilirsin. 1100 lira, 1200 lira taksitle 10 yıl faizsiz arsa taksiti. Yani bugün ne ödüyorsanız, 10 yıl aynı taksiti ödemeye devam edeceksiniz. Bu çerçevede gençlerimiz, kendi gelirlerine projede hangisi uyuyorsa ona başvurabilirler." ifadelerini kullandı.

TAKSİTLER YÜZDE 25'İ GEÇMEYECEK

Bir süredir projedeki taksitlerin artışlarında yaşanacak olan yükselmeler hakkındaki endişeler dile getiriliyordu. Kurum "Bunun cevabı yaptıklarımızda aslında. Geçen sene memur maaşına yaklaşık yüzde 80 artış geldi. Biz TOKİ'den ev almış 1 milyon 170 bin vatandaşımıza dedik ki: 'Biz kirada bir düzenleme yaptık, kira artışı yüzde 25'i geçemez. Dolayısıyla konut kira artışı yüzde 25 ise bizim taksitlerimizdeki artış da yüzde 25'i geçmemelidir ve bir yıl içerisinde borçlu vatandaşlarımıza yüzde 25 artış yaptık." dedi.