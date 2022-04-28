Köyceğiz Bisiklet Yolu'nun açılışını Bakan Kurum yaptı

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2 bin 100 metre uzunluğundaki bisiklet yolunun açılışını Çevre şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bisiklet severler bisiklet yoluna kavuştu. Eylül ayında ihalesi yapılan bisiklet yolu projesi yapım çalışmaları son hızla devam ederek tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle Köyceğiz Belediyesi tarafından Gelişim Mahallesi Güreli Caddesi'nde, 2 bin 100 metre uzunluğunda olan Bisiklet Taşıt ve Yürüyüş Yolu ile Yağmur Suyu Drenajı yapım işi tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bisiklet yolunun açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, bisiklet yolu başlangıç noktasında çiçekle karşılandı. Bakan Kurum'u karşılama törenine Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Kaymakam Mustafa Maslak, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. İlgiyle karşılanan Bakan Kurum, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra bisiklet yolunun açılışını yapan Bakan Kurum, vatandaşlarla bir süre bisiklet sürerek, Belediye Başkanlığı makamına geçti.

Vatandaşlar bisiklet yolu yapımında başta Bakan Kurum olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.