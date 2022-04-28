Bakan Karaismailoğlu, Merzifon Meray Kavşağı'nda incelemelerde bulundu - Haberler

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Bakan Karaismailoğlu, Merzifon Meray Kavşağı'nda incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Bakan Karaismailoğlu, Merzifon Meray Kavşağı'nda incelemelerde bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Merzifon Meray Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Merzifon Meray Kavşağı'nda incelemelerde bulundu

AMASYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Merzifon Meray Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Genel

Adil Karaismailoğlu, Genel, Haberler

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