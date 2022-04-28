Bakan Karaismailoğlu, Merzifon Meray Kavşağı'nda incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Bakan Karaismailoğlu, Merzifon Meray Kavşağı'nda incelemelerde bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Merzifon Meray Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, Merzifon Meray Kavşağı'nda incelemelerde bulundu
AMASYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Merzifon Meray Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
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