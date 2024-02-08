Bakan Işıkhan, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti

Bakan Işıkhan, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da bu yıl 6.'sı düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de verimliliğin artmasına katkı sağlayan yerli teknoloji ürünlerinin sergilendiği 6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarda gençlerle sohbet eden Bakan Işıkhan, tek tek standartları gezdi.