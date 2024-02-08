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Bakan Işıkhan, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da bu yıl 6.'sı düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarda gençlerle sohbet eden Bakan Işıkhan, yerli teknoloji ürünlerini inceledi.

Bakan Işıkhan, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da bu yıl 6.'sı düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de verimliliğin artmasına katkı sağlayan yerli teknoloji ürünlerinin sergilendiği 6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarda gençlerle sohbet eden Bakan Işıkhan, tek tek standartları gezdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Vedat Işıkhan Ankara Genel Teknoloji Politika Ekonomi Güncel Haberler

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