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Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli Generalleri kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli Generalleri kabul etti.

Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli Generalleri kabul etti

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli Generalleri kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli Generalleri makamında kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Yaşar Güler Azerbaycan Ankara Diplomasi Genel Politika Güncel Haberler

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