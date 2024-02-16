Üye Girişi
Haberler

Bakan Göktaş'tan 117 yaşındaki Arzu ninenin evinin yenilenmesi için talimat

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu'nun Kırıkkale'deki evinde tadilat yapılması için talimat verdi.

Bakan Göktaş'tan 117 yaşındaki Arzu ninenin evinin yenilenmesi için talimat

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu'nun Kırıkkale'deki evinde tadilat yapılması için talimat verdi.

Türkiye'nin yaşayan en yaşlı insanı olan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu'nun tek isteğinin Kırıkkale'deki doğup büyüdüğü evine mutfak yapılması olduğu şeklindeki haberler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla Arzu ninenin evinde tadilat yapılması talimatı verdiği öğrenildi. Kızıyla birlikte yaşayan Arzu ninenin bakanlığın uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanması için de gerekli çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Genel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arka Sokaklar CANLI izle! 16 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! 17- 18 ŞUBAT HAVA NASIL OLACAK? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ: Malatya TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Malatya TOKİ kura çekimi sonuçları! Yemekteyiz Müjgan kimdir? Yemekteyiz hangi kanalda? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! 17 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BU AKŞAM MAÇ VAR MI? Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç var mı? ATM'LERDEN NAKİT ÇEKİM LİMİTİ NE KADAR OLDU? Nakit çekim limiti ne kadar oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM FRAGMAN! SANDIK KOKUSU DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? | Son bölümde ne oldu? SORA NEDİR? OPENAI SORA NEDİR? Yapay zekayla video yapılacak mı? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title