Bakan Ersoy, Uncular Gastronomi Sokağı ve Balıkçılar Sokağı'nı ziyaret etti Bakan Ersoy, Uncular Gastronomi Sokağı ve Balıkçılar Sokağı'nı ziyaret etti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Yüzyüze 100 Gün" programı kapsamında Üsküdar'da Uncular Gastronomi Sokağı ve Balıkçılar Sokağı'nı ziyaret etti. Bakan Ersoy, Uncular Gastronomi Sokağı ve Balıkçılar Sokağı'nı ziyaret etti İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Yüzyüze 100 Gün" programı kapsamında Üsküdar'da Uncular Gastronomi Sokağı ve Balıkçılar Sokağı'nı ziyaret etti. İhlas Haber Ajansı / Genel Mehmet Nuri Ersoy AK Parti Üsküdar Genel Haberler

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