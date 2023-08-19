Bakan Ersoy tarçınlı hamsi plakinin tadına baktı

TRABZON - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sümela Kültür Yolu Festivali'nin açılış programı nedeniyle Ganita mevkiinde düzenlenen Gastronomi etkinliğine katıldı. Bakan Ersoy eşi Persin Ersoy ile birlikte Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde de yer alan ve ünlü şefler tarafından yapılan tarçınlı hamsi plakinin tadımını yaptı.

Etkinlikte konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, düzenledikleri festivalellerde gastronominin kültür ve sanatın her dalına yer verdiklerini belirterek, "Başta Ramazan şef olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zaten Kültür Yolu Festivalleri kültür ve sanatın her dalını kapsıyor. Gastronomi de bunların içinde en önemli noktalarından biri. Bu festival vesilesiyle tekrar parlatılması tekrar kitlelere yayılmasını sağlamak bizi sevindiriyor mutlu ediyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ünlü şefler tarafından yapılan yöresel yemeklerin tadımına geçilirken, Bakan Ersoy eşi Persin Ersoy ile birlikte tarçınlı hamsi plakinin tadımını yaptı.