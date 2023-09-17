Bakan Ersoy: "Şehirlerimiz gastronomide denizde yüzüp derede boğuluyor"

GAZİANTEP - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Panaroma Müzesinde Havara açılış ve Suna Kan Orkestrası konserine ve Festival Park'ta Arda Türkmen ile Söyleşi programına katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iş birliğinde düzenlenecek GastroANTEP Kültür Yolu Festivali programlarında Panaroma 25 Aralık Müzesi'nde Suna Kan Orkestra konseri ve Havara açılışına katıldı. Daha sonrasında ise Arda Türkmen ile Söyleşi programına katıldı. Söyleşi programında konuşan Bakan Ersoy, "Açıkçası bizim şehirlerimizin çok güzel yemek çeşitleri var ancak bunu dünya mutfağıyla birleştirip sunamıyoruz. Bu aslında Denizde yüzüp derede boğulmak gibi bir şeydir" dedi.

"Ülkemizin Gastronomisi denizde yüzüp derede boğulmak gibi"

Kültür ve gastronomi etkinliklerinin arttırılacağını söyleyen Bakan Ersoy, Türk yemeklerinin çeşitliliğinin olmasına rağmen yemekleri dünya mutfağına uyarlanamadığını söyleyerek, "İstanbul Beyoğlu'nda düzenlediğimiz festival yoğun bir katılım alınca bizde bunu sadece İstanbul ile sınırlı kalmasın dedik ve her sene 5 şehirde yapmaya başladık. Bu sene 11 şehre çıktı. İnşallah önümüzdeki sene 15-16 şehirde yapılacak. Hedefimiz 35 şehre çıkmak. Öncelikle hedefimiz vatandaşlarımızın kolay ve etkin bir şekilde Kültür ve sanata ulaşmasını sağlamaktır. Bunu yaparken de kültür sanata ve sanatçıya destek olmak istiyoruz. Şehirlerimizin tanıtımını bu festivallerle hem ulusal hem de uluslararası tanıtımını sağlıyoruz. GastroCity çok farklı bir şeydir. Örneğin Londra önemli bir Gastrocity şehridir. Ama baktığınızda çok önemli bir yemek çeşitlilikleri yoktur. İşin özü şudur, eğer siz dünya mutfağını çok iyi bir konseptle doğru şekilde sunarak pazarlarsanız şehirlerinizde işlerseniz işte o zaman GastroCtiy şehri olursunuz. Michelin yıldızı da gelir her türlü uluslararası tescil de gelir. Açıkçası bizim şehirlerimizin çok güzel yemek çeşitleri var ancak bunu dünya mutfağıyla birleştirip sunamıyoruz. Bu aslında Denizde yüzüp derede boğulmak gibi bir şeydir" diye konuştu.