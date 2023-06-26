Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kişi başı gecelik geliri 118 dolara kadar artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Ersoy, turizm gelirlerinin 56 milyar dolar olacağını ve 2028'e kadar 100 milyar dolar gelir hedefleri olduğunu belirtti. Ayrıca, antik kentlerin restorasyonu ve dijital müzelerin Türkiye geneline yayılması gibi çalışmaların yapıldığını açıkladı.

Bakan Ersoy: "Kişi başı gecelik geliri 118 dolara kadar artırmayı hedefliyoruz"

"2017'de 61-62 dolarlara kadar düşmüş olan kişi başı gecelik gelir, geçen sene 90 dolara kadar çıktı"

"İnşallah 2028'e kadar 100 milyar dolar gelir hedefimiz var"

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Her yıl ülkemizi ziyaret eden ziyaretçi sayısı artıyor, elde ettiğimiz gelir artıyor. Kişi başı gecelik gelir de artıyor. 2017'de 61-62 dolarlara kadar düşmüş olan kişi başı gecelik gelir, geçen sene 90 dolara kadar çıktı. İnşallah ileriki beş yıllık planda da 118 dolara kadar kişi başı gecelik geliri de artırmayı hedefliyoruz. Bu doğal olarak esnafımıza da yansıyacak. Gece başı harcaması artan turist, esnaftan da alışveriş yapacak" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Antalya'ya gelen Bakan Ersoy, bayram boyunca gerçekleştireceği ziyaretlerinin ikincisini Manavgat'a yaptı. Side Antik Kenti girişindeki taksi durağını ziyaret eden Bakan Ersoy, burada bir süre sohbet etti. Ersoy, bu yıl turizmde 56 milyar dolar gelir hedeflerinin olduğunu belirterek, bu gelirde en büyük payın Antalya'nın olacağını söyledi. Syedra Antik Kenti kazı çalışması hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, "Kazı çalışması sayesinde önümüzdeki yıldan itibaren ziyaretçi sayısını her yıl 2-3 kat arttıracak bir planlama yaptık. İnşallah 4-5 yıl içerisinde Syedra Antik Kenti, Alanya için çok önemli bir cazibe noktası haline gelecek" dedi.

Ersoy, 4 yıl önce 2 şehirde başlattıkları Kültür Yolu Festivalleri hakkında ise, "Bu yıl 11 şehre çıkararak Antalya'yı da ekledik. Bu festivalleri sezon sonu yaparak hem sezonun uzamasını sağladık" sözlerine yer verdi.

"İnşallah 2028'e kadar 100 milyar dolar gelir hedefimiz var"

Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Her yıl ülkemizi ziyaret eden ziyaretçi sayısı artıyor, elde ettiğimiz gelir artıyor. Kişi başı gecelik gelir de artıyor. 2017'de 61-62 dolarlara kadar düşmüş olan kişi başı gecelik gelir, geçen sene 90 dolara kadar çıktı. İnşallah ileriki beş yıllık planda da 118 dolara kadar kişi başı gecelik geliri de artırmayı hedefliyoruz. Bu doğal olarak esnafımıza da yansıyacak. Gece başı harcaması artan turist, esnaftan da alışveriş yapacak. Belki ülkemize birkaç defa gelecek. Hem tanıtım açısından hem de yaptığımız çalışmaların karşılığını almak açısından önemli. Burada en büyük görev sizlere düşüyor. Sizin de bu turiste sahip çıkmanız gerekiyor. Bir eksiklik olduğu zaman bizi uyarmanız gerekiyor. El birliği ile bu işi iş edinirsek, el birliği ile destek olursak hepimiz sahip çıkarsak Türkiye'nin turizm açısından önü açık. Bizim petrolümüz aslında turizm. Hedefimiz de çok büyük. İnşallah 2028'e kadar 100 milyar dolar gelir hedefimiz var. Bunu da her yıl aşama aşama kaydederek, sonuca ulaşacağız."

"Dijital müzelerin Türkiye geneline yayılması başka bir çalışma"

Bakanlığın Türkiye genelinde, çok önemli çalışmalar yapmaya başladığını belirten Ersoy, "İstanbul'dan başlayacak olursak Galata ve Kız Kulesi'nin tekrar restore edilmesi ve ziyarete açılması. Yine açmış olduğumuz müzeler. Özellikle Ayasofya'da önümüzdeki ay açacağımız ve Efes Antik Kenti'nde önümüzdeki ay açacağımız dijital müzeler. Dijital müzelerin Türkiye geneline yayılması başka bir çalışma. 3-4 yıl önce başlattığımız bir çalışma var. Patara Antik Kenti'nin yeniden ihyasına ve restorasyonu, tekrar cazibe noktası haline gelmesi için. Çok başarılı bir sonuç aldığımız için geçen sene benzer bir çalışmayı Phaselis, Olympos koyu ve Side Antik Kenti'nden başlattık. Özellikle turizm şehir merkezinde olan antik şehirlerin, ören yerlerinin yeniden ihyası ve restorasyonu için bakanlık olarak çok yoğun bir şekilde çalışma yapıyoruz. Bu sayede de hem turistlerin otellerin dışına çıkmasını hem de geç saatlere kadar veya sezon dışı dediğimiz, deniz, kum ve güneşin ön planda olmadığı dönemlerde de bölgeyi ziyaret etmesini sağlıyoruz" dedi.

"713 sayısı hem Türkiye hem de dünya için bir rekordur"

Türkiye genelinde geçen sene 713 noktada hem kazı çalışmaları hem de arkeolojik çalışma yaptıklarını belirten Bakan Ersoy, "713 sayısı hem Türkiye hem de dünya için bir rekordur. Dünyada hiçbir ülke bu sayıda kazı ve arkeolojik araştırmayı bir yıl içinde yapabilecek kapasiteye sahip değil. Ülke ve bakanlık olarak bu kapasiteye ulaştık. Hem de bu kadar yoğun bir kazı ve arkeolojik kazı çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Yine 4 yıl önce başlattığımız bir çalışma sayesinde kazı başkanlıklarının çalışma sürelerini bütün yıla yaydık. Önceden biliyorsunuz 45-60 gün civarında kazı çalışmaları gerçekleşiyor, sonra da ara veriliyordu. O da çok yavaş ilerleme sağlıyordu. 4 yıl önce başlattığımız çalışma sayesinde 12 aylık destek programlarıyla bütün kazı başkanlıklarımızı aşamalı bir şekilde dahil ettik" diye konuştu.