Bakan Ersoy: Hedefimiz, Ege'nin turizm payını yüzde 20'ye çıkarmak

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'deki ' Ege Turizm Merkezi Çeşme Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çeşme Projesi ile ilgili oluşturulan plan henüz nihai plan değildir. Buradaki hedeflerimizden biri, sezonu 12 aya yaymak. Bu proje ile birlikte hava trafiği İzmir'de 12 ay başlamış olacak. İzmir tüm dünyaya direkt uçuşlarla birçok noktadan bağlanmış olacak. Ege Bölgesi turist sayısının ve gelirin yüzde 10'unu oluşturuyor. Hedefimiz, Ege'nin turizm payını yüzde 20'ye çıkarmak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret için İzmir'e geldi. Bakan Ersoy, ilk olarak 'Alsancak Tekel Fabrikası'nın Kültür ve Sanat Kompleksine Dönüşümü' projesinde şantiye alanını ziyaret etti. Bakan Ersoy, daha sonra İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) Ege Turizm Merkezi 'Çeşme Projesi' ile ilgili görüşmelerde bulundu. Görüşmelerin sonunda düzenlenen basın toplantısına Bakan Ersoy'un yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, kentteki turizm sektörü temsilcileri ve ilgili bürokratlar katıldı.