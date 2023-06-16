Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye turizmde dünyanın ilk üçünde olacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye Yüzyılı'nda hedeflerimiz çok büyük. 60 milyon ziyaretçi, 56 milyar dolar gelir diyoruz.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Türkiye Yüzyılı'nda hedeflerimiz çok büyük. 60 milyon ziyaretçi, 56 milyar dolar gelir diyoruz. 2028 yılında ise 90 milyon ziyaretçi, 100 milyar dolar gelir diyoruz. Dünyanın ilk üçünde turizmde Türkiye olacak diyoruz" dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonrası ilk resmi ziyaretini memleketi Antalya'ya yaptı. Yeni kabinede ikinci defa bakanlık görevi verilen Ersoy, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Ersoy'a AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş da eşlik etti. Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada 2023 yılının en önemli seçiminin Türkiye'de olduğunu belirtti. Seçmenin 5 yıl daha Recep Tayyip Erdoğan'a cumhurbaşkanlığı görevini verdiğini de ifade eden Ersoy, ikinci defa Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirilmesinden dolayı memnun olduğunu söyledi.

Ersoy, Antalya'nın her türlü sorununu Meclis'te çözüme kavuşturmak için milletvekilleriyle el birliği içinde çalışacaklarını da sözlerine ekledi.