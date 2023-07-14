Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep'e kazandırılan Şahinbey Millet Kütüphanesi ve Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ni gezerek incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy'dan Şahinbey'in dev eserlerine tam not

GAZİANTEP - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep'e kazandırılan Şahinbey Millet Kütüphanesini ve Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ni gezerek incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaretler için Gaziantep'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi'ne yaptırılan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin inşaat çalışmalarını inceledi. Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olacak olan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde inşaat çalışmalarını ve proje görsellerini inceleyerek Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan çalışmalardaki son durumla ilgili bilgi aldı.

Bakan Ersoy kongre merkezini ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet, Şahinbey Millet Kütüphanesi'nden sonra Şahinbey Kongre Merkezi'ni ziyaret etti. Dev tesiste salonları gezip Şahinbey Konservatuarı'nda eğitim alan öğrencilerle bir araya gelen Bakan Ersoy, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

İki dev eser

Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi'ne yaptırılan Şahinbey Millet Kütüphanesi Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olacak. 40 bin metrekare alan üzerine inşa edilen devasa kütüphane, beş katlı olup 24 saat açık olacak. Kütüphane içerisinde grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, yemekhane ve kafeterya, ücretsiz internet hizmetleri verilecek ve internet üzerinden gençler dünyanın dört bir tarafındaki kütüphanelere bağlanarak istedikleri bilgilere erişebilecekler.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük kongre merkezi olan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nin içerisinde bin 600 kişilik büyük salon, iki tane 450 kişilik salon ve 11 tane toplantı salonu bulunuyor. Ayrıca merkezin içerisinde iki katlı otopark, restoran, gençlik merkezleri bulunuyor. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi içerisinde bulunan evlendirme müdürlüğünde yeni evlenecek çiftler en güzel anlarını yaşıyor. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nin açılışı 2021 yılının Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilmişti.

Bakan Ersoy'a ziyaret sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da eşlik etti.