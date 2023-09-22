Bakan Ersoy, Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı'nda yerli ve yabancı ziyaretçi kapasitesini artırma çalışmalarını inceledi. Bakan Ersoy, havalimanının büyümesiyle birlikte şehrin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünya turizminin en önemli merkezlerinden Antalya'da yerli ve yabancı ziyaretçi kapasitesini artırma çalışmalarına devam ediyor. Bakan Ersoy, bu kapsamda bugün, kapasite artırma çalışmaları devam eden Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye turizmine önemli bir katkı sunan Antalya Havalimanı yetkilileriyle bir de değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Bakan Ersoy, havalimanındaki bu büyümeyle birlikte şehrin sorunlarını düzenli olarak takip ederek henüz gerçekleşmeden çözümler üretmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin en fazla yerli ve yabancı yolcu transferinin gerçekleştiği Antalya Havalimanı'nın kapasitesini ve hizmet kalitesini artırmak üzere yetkililerle bir araya gelen Bakan Ersoy, Antalya'nın güzelliklerini daha fazla kişiye ulaştırmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantının ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve kurum temsilcileriyle de bir araya geldi.

Antalya Havalimanı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Antalya'ya yönelik yürütülen çalışmalar ve atılacak adımlar masaya yatırıldı. - ANTALYA