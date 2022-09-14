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Bakan Dönmez, yerden metrelerce yüksekteki hat bakım çalışmalarını paylaştı

Genel Haberleri

Bakan Dönmez, yerden metrelerce yüksekteki hat bakım çalışmalarını paylaştı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TEİAŞ'ın havadan helikopter yardımı ile yaptığı bakım çalışmalarını "Kışa hazırlık" ifadeleriyle paylaştı.

Bakan Dönmez, yerden metrelerce yüksekteki hat bakım çalışmalarını paylaştı

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TEİAŞ'ın havadan helikopter yardımı ile yaptığı bakım çalışmalarını "Kışa hazırlık" ifadeleriyle paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal medya hesabından TEİAŞ'ın havadan helikopter yardımı ile hat bakım çalışması, ikaz küresi montajı ve yüksek gerilim hatları izolatör temizliği yaptığı anları sosyal medya hesabından "Kışa hazırlık" ifadeleri ile paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Genel

Türkiye Elektrik İletim AŞ Fatih Dönmez Genel Haberler

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