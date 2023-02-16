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Bakan Dönmez, Kırıkhan'da arama kurtarma faaliyetlerine destek veren madencileri ziyaret etti

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Bakan Dönmez, Kırıkhan'da arama kurtarma faaliyetlerine destek veren madencileri ziyaret etti

Bakan Dönmez, Kırıkhan'da arama kurtarma faaliyetlerine destek veren madencileri ziyaret etti Bakan Dönmez: "Hakkınızı ödeyemeyiz.

Bakan Dönmez, Kırıkhan'da arama kurtarma faaliyetlerine destek veren madencileri ziyaret etti

Bakan Dönmez: "Hakkınızı ödeyemeyiz. Burada, Antakya'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Osmaniye'de ve diğer illerde madenci kardeşlerimiz umut oldular. Ne kadar teşekkür etsek azdır."

HATAY - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki arama kurtarma faaliyetlerine destek veren madencilerle bir araya geldi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen noktalardan birisi de Hatay'ın Kırıkhan ilçesi. Bakan Dönmez, ilçede ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarına destek veren madencileri koordinasyon merkezi olarak kullanılan Kırıkhan 39. Mekanize Birinci Hudut Taburu'nda ziyaret etti. Ziyarette ilçede koordinatör vali olarak görev yapan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, madencilerle ilgili olarak, "Bu kahramanların çok emeği var. Aynı Kampüs içinde olduğumuz için ekmeğimizi de paylaştık suyumuzu da paylaştık" diye konuştu. Bakan Dönmez de, "Hakkınızı ödeyemeyiz Burada, Antakya'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Osmaniye'de ve diğer illerde madenci kardeşlerimiz umut oldular. Ne kadar teşekkür etsek azdır" ifadelerini kullandı.

Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nı anımsatan Dönmez, "Kabine toplantısında madencilerimizin çalışmalarından da bahsettim. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Benim adıma selamlarımı ve teşekkürlerimi ilet' dedi. Sizin fedakar çalışmanızın herkes farkında" diye konuştu. Arama kurtarma çalışmalarında görev yapan Maden Mühendisi Erdem Canbaz, Bakan Dönmez'e 13 yıldır kullandığı baretini hediye etti. Dönmez de hediye için teşekkür ederek bareti saklayacağını bildirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Enes Aksakal - Genel

Kahramanmaraş Adıyaman Kırıkhan Genel Haberler

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