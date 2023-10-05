Bakan Bolat: Yıl sonuna kadar sıfır araç fiyatlarında yüzde 20 düşüş olacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el ve sıfır araç piyasasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Araç bulunurluk sıkıntısının ortadan kalktığını kaydeden Bolat, "Fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler var. Bayiler artık stoklardaki arabaları ortaya çıkardı. Bayiler de kampanyalara başladı. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında modellerine ve markalarına göre yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık, başlayacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 'İş Dünyası Buluşması' toplantısına katıldı. ikinci el ve sıfır araç satışlarıyla ilgili konuşan Bakan Bolat, otomobil almayı düşünenleri sevindirecek bir açıklamada bulundu. Araç fiyatlarının düşmeye başladığını söyleyen Bolat, yıl sonuna kadar sıfır araçların yüzde 20 ucuzlayacağını söyledi.

"İKİNCİ ELDE YÜZDE 15'LİK DÜŞÜŞ VAR"

Otomotiv sektöründeki o büyük çalkantılı süreci birkaç ayda bakanlık olarak büyük ölçüde sona erdirdiklerini belirten Bolat, "İkinci el araç piyasasında yüzde 15'lik düşüş var, sıfır araçlarda yüzde 10-15 kampanyalar başladı. Olması gereken bu, herkes kazansın ama adil ve rekabetçi şartlar oluşturmak da bizim görevimiz. Diğer sektörlerde de benzeri uygulamalar karşı aynı çabayı sarf ediyoruz." dedi.

"SIFIR ARAÇLARDA YÜZDE 20'LİK DÜŞÜŞ GÖRECEĞİZ"

Bolat sözlerini şöyle sürdürdü: "Bayiler artık stoklardaki arabaları ortaya çıkardı. Bayiler de kampanyalara başladı. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında modellerine ve markalarına göre yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık, başlayacağız. Bu piyasaların düzelmesi için rasyonel ve istikrarlı bir şekilde işlemesi için çok iyi. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk. Rekabetle birlikte fiyat düşüşleri de beraberinde gelecek.

"ADİL BİR PİYASA DÜZENİ OLUŞTURACAĞIZ"

Bakanlık olarak bu ay içerisinde bin 500 yeni memur alımını gerçekleştireceğiz. Bu arkadaşlarımızı Türkiye'de mevcut denetim yapan kadrolarımızın yanına ilave ederek piyasa denetimlerini sıklaştıracağız ve piyasalar normale dönene kadar da çok sıkı bir şekilde halkımızın zarar görmeyeceği rekabetçi adil bir piyasa düzeni oluşturacağız"