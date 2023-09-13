Bakan Bolat İzmir'de iş dünyasıyla buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat :

"Depreme rağmen ekonomimiz büyüdü"

"17 milyarlık bütçemizin, 10 milyar lirası ihracatçılarımıza verdiğimiz hibe destekler"

"Son 20 yılda istihdam sayımız 19 milyondan 31,5 milyon kişiye yükseldi"

İZMİR - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Milletçe depremzede kardeşlerimiz dayanışma içinde olduk ama 11 şehrin ayağa kaldırılması, ekonomisinin sosyal hayatının üretiminin ayağa kaldırılması, büyük bir maddi yük oluşturuyor. 104 milyar dolarlık faturayı birlikte karşılayacağız. Bunlara rağmen ekonomimiz 2021 yılında yüzde 11, 2022 yılında yüzde 5,5 büyüdü. Bu yıl da ilk çeyrekte yüzde 3,9, ikinci çeyrekte ise 3,5 büyüme meydana getirdi. 4 milyon vatandaşımız istihdam imkanı buldu" dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası iş birliğiyle düzenlenen "İzmir İş Dünyası Toplantısı" Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının ev sahipliğini yapan İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, "Finansal sorunların bu kadar yoğunlaştığı bir dönemde üyelerimizin düşük maliyetli kredi alabilmeleri büyük önem taşıyor. Özellikle pandemi döneminde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatiflerinin uygun faiz oranlarıyla esnaflarımıza ciddi destek sağladığını gördük. TOBB'a bağlı Odaların üyeleri bu imkanlardan faydalanamadılar. Oysaki, birçok sektörde Odamız üyeleri ve esnaf odası üyelerinin yaptıkları işler ve faaliyet alanları benzerlik gösteriyor. Benzer şartları taşıyan firmaların esnaf veya tacir olduğuna bakılmadan devlet destekleri ve krediler konusunda aynı imkanlardan yararlandırılmasının, desteklerin etkin ve adil dağılımı açısından önem taşıdığını düşünüyoruz. Buna çözüm olarak, esnaflara düşük maliyetli kredi imkanı sunan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatiflerine benzer bir yapının TOBB'a bağlı tüm Oda ve Borsa üyeleri için de oluşturulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Üyelerimizin finansal anlamda yaşadığı bir diğer önemli sorun ise, vergi ve SGK borcu olan firmalara konan banka blokeleri. Uygulamada firmanın hesabı olan tüm bankalar nezdinde aynı anda ve firmanın tüm hesaplarını bloke edecek cinsten oluyor. Bu durum ne yazık ki firmanın rutin ödemelerini aksatıyor. Bu nedenle, sürecin borç miktarını aşmayacak ve süratli olacak şekilde ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Ticaretin gelişmesi ve yeni ticari bağlantıların kurulmasındaki en etkin araçlardan biri şüphesiz fuarlar. Bu anlamda, Bakanlığımıza tüm Türkiye'den firmaların hem yurt içi hem de yurtdışı fuarlara katılımını kolaylaştıran ciddi destekler sağladığı için teşekkür ediyoruz. Biz de, fuarlara verdiğimiz önem çerçevesinde üyelerine yerel ölçekte sürekli destek sağlayan tek Oda olarak, yıllık bütçe gelirimizin yüzde 12'sini fuar teşviklerine ayırıyoruz. Bakanlığımız tarafından yurtiçi fuar destekleri için konulan kriterlerin esnetilerek daha fazla fuarın destek kapsamına dahil edilmesi bu dönemde üyelerimizin ticari faaliyetlerine olumlu katkı yapacaktır. Yurtdışı fuarlara sunulan desteklerin ise mevcut ekonomik koşullar gözönünde bulundurularak iyileştirilmeye devam edilmesi konusunda Bakanlığımızın desteklerini bekliyoruz" dedi.

UR-GE projeleri hakkında bilgi veren Başkan Özgener, "İhracatın tabana yayılması ve KOBİ'lerimizin uluslararası pazarlara erişiminin sağlanması konusunda en büyük desteklerimizden biri de, UR-GE Projeleri. Bakanlığımızın desteği ile bugüne kadar 10 UR-GE Projemizi tamamlamış bulunuyoruz. Şu an 4 farklı sektörde projelerimiz devam ediyor ve 6 sektörde daha yeni projelerin açılması için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Projelerimizin en önemli başarısı, Brezilya gibi uzak pazarlardan Avrupa, Ortadoğu gibi geleneksel pazarlara uzanan geniş bir coğrafyada düzenlediğimiz ikili iş görüşmeleri sırasında üyelerimizin sipariş alması ve yeni iş bağlantıları kurması oldu. Bu ikili iş görüşmeleri toplantılarının uluslararası fuarlarla eş zamanlı olması ve fuar alanı içinde bir salonda yapılmasının, firmalarımızın fuar ziyaretçileriyle de buluşmasını sağlayacağını ve ihracatımızı misliyle artıracağını düşünüyoruz. Yurtdışına düzenlediğimiz gezilerin yanısıra yabancı alıcıları da kentimizde ağırlama imkanına sahibiz. Bu alım heyetlerinin de aynı şekilde, İzmir'deki uluslararası fuarlarla eş zamanlı düzenlenmesi ve fuar alanı içinde bir salonda yapılması; kentimiz ihracatına olumlu yansıyacaktır" dedi.

"Depreme rağmen ekonomimiz büyüdü"

Son 4 yılda yaşanan felaketlere rağmen ekonomide büyüme sağlandığını ifade eden Bakan Bolat, "Yatırımla birlikte üretim arttığında ticaret artmaktadır. Son 4 yıla bakalım 100 yılda bir olan bir salgın ile karşı karşıya kaldık. 20 milyondan fazla insan vefat etti. Bunun ekonomide, istihdam piyasasında yarattığı olumsuzlukları düşünelim. İki komşu ülkemiz 1,5 yıldır süren savaşı ve bunun enerji ve gıda piyasasındaki etkilerini düşünelim. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketini hatırlayalım. Milletçe depremzede kardeşlerimiz dayanışma içinde olduk ama 11 şehrin ayağa kaldırılması, ekonomisinin sosyal hayatının üretiminin ayağa kaldırılması, büyük bir maddi yük oluşturuyor. 104 milyar dolarlık faturayı birlikte karşılayacağız. Bunlara rağmen ekonomimiz 2021 yılında yüzde 11, 2022 yılında yüzde 5,5 büyüdü. Bu yıl da ilk çeyrekte yüzde 3,9, ikinci çeyrekte ise 3,5 büyüme meydana getirdi. 4 milyon vatandaşımız istihdam imkanı buldu" ifadelerini kullandı.

"Tek yol ihracat"

İhracatın desteklenmesi yönündeki çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Bakan Bolat, "Temmuz ve ağustos aylarında son 10 yılın en büyük ihracat rakamlarına ulaşıldığı kaydeden Bolat, "Temmuz ayında yüzde 7,4 sanayi üretim artışı kaydedildi. Özellik AB bu yıl ilk yarıda yüzde 0 büyüdü. Bizim ihracatımızın yarısı Avrupa'ya gidiyor. Temmuz ve ağustos aylarında son 100 yılın en yüksek rakamlarını elde ettik. Ocak-Ağustos döneminde 165 milyarlık ihracat Bütçemizin yarısından çoğunu ihracata ayırıyoruz. 17 milyarlık bütçemizin, 10 milyar lirası ihracatçılarımıza verdiğimiz hibe destekler. Bir müjde daha vermek istiyorum. 2024 bütçesinde ihracat destekleri yüzde 100'den daha fazla arttırılacak. 20 milyar liranın üzerinde ihracat desteğini sizlere sunacağız. Tek yol ihracat, döviz gelirlerimizi arttırmak diyoruz. Son 3 aylık görev süremde gittiğimiz ülkelerde Türkiye olarak güçlü ekonomimiz ile çok iyi bir şekilde karşılanıp dikkate alındığımızı görmekten iftihar ediyorum. Türkiye adeta pilot ülke olarak rol model alınıyor. Herkes bizimle iş yapmak istiyor. Yatırım düşünüyorlar" diye konuştu.

Vatandaşların mağdur edilmemeleri konusunda çalıştıklarını söyleyen Bakan Bolat, "Pandemi belası geldiğinden bu yana çeşitli sektörlerde piyasa bozucu, haksız ticaret uygulamaları görüyoruz. Bu da enflasyonun artmasında önemli bir olumsuzluk getirdi. Bakanlık olarak haksız piyasa düzenleme kurulu marifetiyle vatandaşların mağdur edilmemesi için mücadele ediyoruz. Gıda ve marketleri sektöründe de yoğun denetimler yapıyoruz. Stokçuluk yoluyla fahiş fiyat ile para kazanmak isteyenlere karşı acımasızca mücadelemizi arttırdık. Amacımız 2028'e kadar yüksek teknolojili ürünlerde ihracatı yüzde 50'ye yükseltmek. Serbest bölgelerimizin sayısını 25'e yükselteceğiz. İhtiyaç duyduğunuz iş gücü noktasında meslek lisesi, çıraklık okulu eğitimine önem veriyoruz, sayısını iki kat arttırma hedefimiz var. Meslek eğitimini memleket meselesi olarak görüyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılında ülkemizin ekonomisi, eğitimden, sağlığa, tarımdan ticarete her alanda yükseltip dünyadaki en gelişmiş 10 ülke arasına girmek için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye Yüzyılı hedefimiz, şiarımız olacak. Eleştiri en doğal haktır, 'Türkiye'de sanayi kalmadı' diye eleştiriler duyuyoruz. Bunlar sizlere büyük haksızlık. Türkiye'de 355 tane organize sanayi bölgesi var, 2,5 milyon kişi çalışıyor. Son 20 yılda istihdam sayımız 19 milyondan 31,5 milyon kişiye yükseldi. Cumhuriyetimizin ekonomi politikalarına öncülük eden, iktisat kongresinin toplandığı, Egemizin incisi, İzmir'imizin Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmasında bizlere büyük destek vereceğine gönülden inanıyoruz" dedi.

İş dünyasının krediye ulaşmakta yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Son dönemde uygulanan makro ihtiyati sınırlandırmalar ve daraltıcı para politikası uygulamaları krediye erişimde zorlanan KOBİ'lerimizin orta ve uzun vadede sürdürülebilir planlama yapmalarını güçleştiriyor. Bankaların limit güncellemesi yapmamaları, kredi maliyetlerinin çapraz ürün satışlarıyla yükselmesi, kredilere uygulanan değişken ve yüksek faiz oranları üyelerimizin krediye erişimde yaşadığı başlıca sorunlar. Bu yönde, nakit akışının yönetilmesi ve işletme sermayesinin fonlanmasına yönelik, yeni finansal araçların ivedilikle hayata geçirilmesinin önem taşıdığını düşünüyoruz" dedi.

EximBank kredisi kullanımında toplam destek hacminde gerileme yaşandığını belirten Özgener, "Eximbank kredisi kullanımında, KOBİ'lerin oranı 2021 yılından 2022 yılına artış gösterse de, toplam destek hacminin dolar bazında gerilediğini görüyoruz. Finansal sorunların bu kadar yoğunlaştığı bir dönemde üyelerimizin düşük maliyetli kredi alabilmeleri büyük önem taşıyor. Özellikle pandemi döneminde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatiflerinin uygun faiz oranlarıyla esnaflarımıza ciddi destek sağladığını gördük. TOBB'a bağlı Odaların üyeleri bu imkanlardan faydalanamadılar. Oysaki, birçok sektörde Odamız üyeleri ve esnaf odası üyelerinin yaptıkları işler ve faaliyet alanları benzerlik gösteriyor. Benzer şartları taşıyan firmaların esnaf veya tacir olduğuna bakılmadan devlet destekleri ve krediler konusunda aynı imkanlardan yararlandırılmasının, desteklerin etkin ve adil dağılımı açısından önem taşıdığını düşünüyoruz. Buna çözüm olarak, esnaflara düşük maliyetli kredi imkanı sunan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatiflerine benzer bir yapının TOBB'a bağlı tüm Oda ve Borsa üyeleri için de oluşturulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Bakan Bolat'ın yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, milletvekilleri, siyasi parti ve sektör temsilcileri katıldı.