Bakan Bilgin TBMM genel kurulu açıklaması ne zaman? TBMM genel kurulu açıklaması saat kaçta yapılacak?

Bakan Bilgin tarafından gerçekleştirilecek olan TBMM genel kurulu açıklamasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor ve vatandaşlar tarafından Bakan Bilgin TBMM genel kurulu açıklaması ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Bakan Bilgin TBMM genel kurulu açıklaması ne zaman? TBMM genel kurulu açıklaması saat kaçta yapılacak?