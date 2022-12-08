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Bakan Bilgin TBMM genel kurulu açıklaması ne zaman? TBMM genel kurulu açıklaması saat kaçta yapılacak?

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Bakan Bilgin TBMM genel kurulu açıklaması ne zaman? TBMM genel kurulu açıklaması saat kaçta yapılacak?

Bakan Bilgin tarafından gerçekleştirilecek olan TBMM genel kurulu açıklamasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor ve vatandaşlar tarafından Bakan Bilgin TBMM genel kurulu açıklaması ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Bakan Bilgin TBMM genel kurulu açıklaması ne zaman? TBMM genel kurulu açıklaması saat kaçta yapılacak?

Bakan Bilgin TBMM genel kurulu açıklaması ne zaman? Sorusu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında TBMM genel kurulu açıklaması saat kaçta yapılacak? Sorusu ile birlikte sıklıkla araştırılıyor. Peki, Bakan Bilgin TBMM genel kurulu açıklaması ne zaman? TBMM genel kurulu açıklaması saat kaçta yapılacak?

BAKAN BİLGİN TBMM GENEL KURULU AÇIKLAMASI NE ZAMAN?

8 Aralık Perşembe saat 11:00'de başlayan bütçe görüşmelerinin tahmini olarak akşam saat 18:00-19:00 sularında sona ermesi bekleniyor. Bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından ise Bakan Bilgin EYT hakkında açıklamalarda bulunacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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