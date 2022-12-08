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Bakan Bilgin ne zaman açıklama yapacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

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Bakan Bilgin ne zaman açıklama yapacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

8 Aralık Perşembe saat 11:00'de başlayan bütçe görüşmelerinin ardından görüşmelerin sona ereceği ve açıklama yapılacağı saat, vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve Bakan Bilgin ne zaman açıklama yapacak? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, Bakan Bilgin ne zaman açıklama yapacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

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Bakan Bilgin tarafından gerçekleştirilecek olan TBMM genel kurulu açıklamasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor ve vatandaşlar tarafından Bakan Bilgin ne zaman açıklama yapacak? Ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Soruları ile birlikte araştırılıyor. Peki, Bakan Bilgin ne zaman açıklama yapacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

BAKAN BİLGİN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

8 Aralık Perşembe saat 11:00'de başlayan bütçe görüşmelerinin tahmini olarak akşam saat 18:00-19:00 sularında sona ermesi bekleniyor. Bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından ise Bakan Bilgin EYT hakkında açıklamalarda bulunacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Vedat Bilgin Gündem Yaşam Haberler

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