Bakan Bilgin: "(EYT Hakkında)" En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın"
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Bakan Bilgin: "(EYT Hakkında)" En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın" - "Tüm çalışmayı tamamlayınca Meclis'le paylaşacağız. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın" "Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışma tamamlandı.
Bakan Bilgin: "(EYT Hakkında)" En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın"
- "Tüm çalışmayı tamamlayınca Meclis'le paylaşacağız. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın"
"Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışma tamamlandı."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel